Ατύχημα στο λιμάνι της Αίγινας: 9χρονος τραυματίστηκε κατά την επιβίβαση σε πλοίο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι της Αίγινας το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) όπου ένα 9χρονο αγόρι αλλοδαπής καταγωγής τραυματίστηκε στο δάκτυλο του αριστερού του ποδιού κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.

Το 9χρονο αγόρι πρόκειται να διακομιστεί με πλοίο του Λιμενικού Δώματος στον Πειραιά και από εκεί θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

