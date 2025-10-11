Ατύχημα στο λιμάνι της Αίγινας: 9χρονος τραυματίστηκε κατά την επιβίβαση σε πλοίο
Το 9χρονο αγόρι θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι της Αίγινας το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) όπου ένα 9χρονο αγόρι αλλοδαπής καταγωγής τραυματίστηκε στο δάκτυλο του αριστερού του ποδιού κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.
Το 9χρονο αγόρι πρόκειται να διακομιστεί με πλοίο του Λιμενικού Δώματος στον Πειραιά και από εκεί θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τα 44 επαγγέλματα που θα «εξαφανίσει» η Τεχνητή Νοημοσύνη
16:16 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα: Διεθνή Σύνοδο παρουσία Τραμπ θα φιλοξενήσει η Αίγυπτος
11:36 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ