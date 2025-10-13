Ηράκλειο: Άνδρας πετούσε πέτρες στα παράθυρα της πρώην του

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 41χρονη γυναίκα, ο πρώην σύντροφος της την επισκέπτεται στην δουλειά και στο σπίτι, σε τόσο μεγάλο βαθμό που η ίδια αισθανόταν φόβο και ανησυχία.

Ηράκλειο: Άνδρας πετούσε πέτρες στα παράθυρα της πρώην του
Σκηνές πανικού έζησε το βράδυ της Κυριακής (12/10) μια γυναίκα στην περιοχή του Ηρακλείου όταν είδε τον πρώην σύντροφο της να πετάει πέτρες από τον δρόμο, με στόχο τα παράθυρα του σπιτιού της.

Ωστόσο το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ, αποτέλεσε το αποκορύφωμα της φερόμενης, ενοχλητικής συμπεριφοράς του 41χρονου προς εκείνη, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Η γυναίκα κάλεσε, τελικά, την αστυνομία που προχώρησε στην σύλληψη του άνδρα, ενώ η ίδια ζήτησε να της χορηγηθεί panic button.

