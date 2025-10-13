Ηράκλειο: Άνδρας πετούσε πέτρες στα παράθυρα της πρώην του

Σκηνές πανικού έζησε το βράδυ της Κυριακής (12/10) μια γυναίκα στην περιοχή του Ηρακλείου όταν είδε τον πρώην σύντροφο της να πετάει πέτρες από τον δρόμο, με στόχο τα παράθυρα του σπιτιού της.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 41χρονη γυναίκα, ο πρώην σύντροφος της την επισκέπτεται στην δουλειά και στο σπίτι, σε τόσο μεγάλο βαθμό που η ίδια αισθανόταν φόβο και ανησυχία.

Ωστόσο το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ, αποτέλεσε το αποκορύφωμα της φερόμενης, ενοχλητικής συμπεριφοράς του 41χρονου προς εκείνη, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Η γυναίκα κάλεσε, τελικά, την αστυνομία που προχώρησε στην σύλληψη του άνδρα, ενώ η ίδια ζήτησε να της χορηγηθεί panic button.

Διαβάστε επίσης