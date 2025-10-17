Πλατεία Αγίας Ειρήνης: 31χρονος είχε εκπαιδεύσει ανήλικες να κλέβουν τσάντες - Πώς δρούσαν

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 31χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης από αστυνομικούς, καθώς είχε στρατολογήσει πέντε ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 14 έως 16 ετών, για να διαπράττουν κλοπές τσαντών σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εκπαίδευε τα κορίτσια στη μέθοδο της απασχόλησης, χωρίζοντάς τες σε δύο ομάδες. Ενώ οι δύο απασχολούσαν τα θύματα, οι υπόλοιπες επιχειρούσαν να αρπάξουν τσαντάκια ή προσωπικά αντικείμενα από περαστικούς ή θαμώνες καταστημάτων της περιοχής.

Οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή εντόπισαν και συνέλαβαν τον 31χρονο και τις ανήλικες επ’ αυτοφώρω.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, ενώ οι ανήλικες κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία.

Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.