Ναύπακτος: Σοκάρει η περιγραφή θύματος δηλητηρίασης από τζατζίκι - «Έβγαζα αφρούς από το στόμα...»

Θύματα τροφικής δηλητηρίασης από τζατζίκι έπεσαν έπειτα από την κατανάλωση του γνωστού εδέσματος δύο άτομα σε εστιατόριο στην περιοχή της Ναυπάκτου με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο.

Ο ένας εκ των ασθενών μάλιστα λιποθύμησε στο σπίτι του με αποτέλεσμα και υποστεί κάταγμα σε θωρακικό σπόνδυλο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όπου νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρες. Στην ίδια κλινική εισήχθη και μία γυναίκα, με τα ίδια ακριβώς συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης – σπασμούς, εμετούς και λήθαργο.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο τζατζίκι, το οποίο φαίνεται να είχε αλλοιωθεί ή να είχε παρασκευαστεί υπό μη κατάλληλες συνθήκες. Όσοι από τους πελάτες το κατανάλωσαν σε μεγαλύτερη ποσότητα, φέρεται να παρουσίασαν και πιο έντονα συμπτώματα.

Τι λέει ο άνδρας για την περιπέτειά του

Ο κ. Γιώργος Πατσάλος, θύμα της δηλητηρίασης περιέγραψε με ένα βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης την περιπέτειά του.

«Αυτή είναι η δική μου αλήθεια. Μοιράζομαι τη δική μου εμπειρία, με το πρόσωπό μου και με ειλικρίνεια. Δεν κρύβομαι πίσω από σχόλια ή ψευδώνυμα. Ό,τι λέω βασίζεται σε όσα έζησα ο ίδιος, και το κάνω γιατί πιστεύω πως η ειλικρίνεια έχει αξία ειδικά όταν περνάς κάτι δύσκολο.

Οποιαδήποτε ειρωνικά, προσβλητικά ή υποτιμητικά σχόλια είναι απαγορευτικά και θα διαγράφονται άμεσα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλήσει τη δική του αλήθεια με σεβασμό», ανέφερε ο κ. Γιώργος Πατσάλος σε βίντεο που ανέβασε στο Facebook έχοντας εμφανή τα σημάδια από την περιπέτεια που έζησε.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης