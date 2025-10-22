Ωρωπός: Γέφυρα ζωής για αναίσθητο βρέφος – Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο συνοδεία περιπολικού

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στον Ωρωπό όταν μία μητέρα από το Χαλκούτσι μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κρατώντας στα χέρια της το 2 ετών βρέφος της χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα περιπολικό του αστυνομικού τμήματος μετέφερε στο νοσοκομείο τη μητέρα και το βρέφος με τη συνδρομή περιπολικών της Άμεσης δράσης και της ΔΙΑΣ σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Το βρέφος έπειτα από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών διέφυγε τον κίνδυνο.

