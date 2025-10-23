28η Οκτωβρίου: Επίσκεψη κοινού σε πολεμικά πλοία σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της επε

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα των πλοίων και του υποβρυχίου, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, προκειμένου να γίνεται παρουσίαση των συστημάτων και δυνατοτήτων αυτών

πολεμικό ναυτικό

Eurokinissi
Την δυνατότητα επίσκεψης στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη θα έχει το κοινό από αύριο, Παρασκευή 24/10 έως και την Τρίτη 28/10, στο πλαίσιο εορτασμού της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα των πλοίων και του υποβρυχίου, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, προκειμένου να γίνεται παρουσίαση των συστημάτων και δυνατοτήτων αυτών.

Η φρεγάτα «Αδρίας» θα καταπλεύσει στην προβλήτα 1 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Πολεμικό Ναυτικό

πολεμικό ναυτικό

Eurokinissi

Οι ώρες του επισκεπτηρίου έχουν ως ακολούθως:

  • Κυριακή 26 Οκτωβρίου από 10:00 έως 17:00.
  • Δευτέρα 27 Οκτωβρίου από 10:00 έως 17:00

Η φρεγάτα «Ψαρά», το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Καραθανάσης» και το υποβρύχιο «Πιπίνος», θα καταπλεύσουν στον ΟΛΠ στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι ώρες του επισκεπτηρίου έχουν ως ακολούθως:

  • Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, από 15:00 έως 18:00.
  • Σάββατο 25 Οκτωβρίου, από 9:00 έως 18:00.
  • Κυριακή 26 Οκτωβρίου, από 9:00 έως 17:00.
  • Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, από 9:00 έως 17:00.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου, από 9:00 έως 16:30.

Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται από την πύλη Ε-11.

Επιπρόσθετα, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου από τις 10:00 έως τις 18:00, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, θα είναι επισκέψιμη για το κοινό.

