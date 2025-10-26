Ταλαιπωρία δίχως τέλος – Πλοίο για Κεφαλονιά έμεινε μεσοπέλαγα λόγω βλάβης

Περισσότεροι από 300 επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν για αρκετές ώρες έπειτα από μηχανική βλάβη που προκλήθηκε σε ένα πλοίο που είχε προορισμό την Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το πλοίο «Kefalonia» της Levante Ferries είχε πρόβλημα εξαρχής και φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά, καθώς πήγαινε με πολύ χαμηλή ταχύτητα.

Όταν αναχώρησε από το λιμάνι, χωρίς καμία προειδοποίηση, προσπάθησε να επιστρέψει στην Κυλλήνη και έμεινε μεσοπέλαγα.

Πλάνο στα social media μάλιστα δείχνει ότι οι επιβάτες ενημερώνονταν από την τηλεόραση του MEGA για τις εξελίξεις με την ταλαιπωρία τους, καθώς δεν υπήρχε καμία ενημέρωση.

Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 17:30 οι επιβάτες ήταν εγκλωβισμένοι εντός του πλοίου ενώ κατά τις 21:00 έφτασαν στους προορισμούς τους, εφόσον είχε ρυμουλκηθεί νωρίτερα το πλοίο.