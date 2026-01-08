Ο αδερφός του Patrick Swayze, Sean Swayze, πέθανε σε ηλικία 63 ετών

Ο Sean Swayze πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου 2025 στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που επικαλείται το PEOPLE.

Ο Sean, ο νεότερος αδερφός του ηθοποιού Patrick Swayze, πέθανε από αιμορραγία στο ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα, η οποία προκλήθηκε τελικά από «σοβαρή μεταβολική οξέωση, κιρσούς οισοφάγου και αλκοολική κίρρωση του ήπατος», σύμφωνα με το έγγραφο.

Στο θάνατό του εργαζόταν ως Teamster στον χώρο της ψυχαγωγίας και τον επιβιώνουν τα δύο του παιδιά, η κόρη του Cassie Swayze και ο γιος του Kyle Swayze.

Η ξαδέρφη του, Rachel Leon, έγραψε στο Instagram τον Δεκέμβριο του 2025: «Είμαι συντετριμμένη που μοιράζομαι ότι ο ξάδερφός μας Sean Swayze έφυγε σήμερα. Αυτή είναι μια φωτογραφία που τράβηξε πρόσφατα για να προωθήσουμε το θέμα με τα καραβίδια από το Dirty Dancing. Η κόρη μου, διευθύντρια μάρκετινγκ, σκέφτηκε αυτή την ιδέα για να τιμήσουμε τον αείμνηστο ξάδερφό μας Patrick Swayze. Στείλαμε τα T-shirts στον Sean, που τα φορούσε με περηφάνια για εμάς. Ήταν πάντα διασκεδαστικός και γεμάτος ζωή».

Συνεχίζοντας, η Leon έγραψε: «Πρόσφατα μιλούσαμε για το ότι θα ερχόταν στο Τέξας για να περάσει χρόνο μαζί μας, και το περίμενα με ανυπομονησία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον αδερφό του Don Swayze και τα παιδιά του Sean. Προσευχόμαστε σκληρά για όλη την οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σε αγαπάμε και είμαστε πάντα εδώ για σένα. Sean, σε αγαπώ πολύ και θα μας λείψεις πολύ».

Ο Sean ήταν αδερφός του καταξιωμένου ηθοποιού Patrick Swayze, γνωστού για τους ρόλους του στα The Outsiders, Dirty Dancing, Ghost και άλλα. Ο Patrick πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος σε ηλικία 57 ετών το 2009.

Η εκπρόσωπος του Patrick είχε δηλώσει στο PEOPLE τότε: «Ο Patrick Swayze έφυγε ήρεμα σήμερα, έχοντας την οικογένειά του στο πλευρό του, αφού αντιμετώπισε τις προκλήσεις της ασθένειάς του τους τελευταίους 20 μήνες».

Το 2024, η χήρα του Patrick, Lisa Niemi Swayze, συνεργάστηκε με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Pancreatic Cancer Action Network για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασθένεια και την αύξηση των κονδυλίων για έρευνα. Η Lisa δήλωσε αποκλειστικά στο PEOPLE: «Η σύνδεσή μου με το PanCAN είναι για να τιμήσω τον Patrick, γιατί θέλω να συνεχίσω τον αγώνα που έδωσε τόσο σκληρά. Το γεγονός ότι δεν είναι πια μαζί μας δεν σημαίνει ότι τελείωσε, και θέλω να συνεχίσω για εκείνον».