Τραγωδία στην Ευρυτανία: Νεκρός 39χρονος - Έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στη Γρανίτσα Ευρυτανίας, όταν ένας 39χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό. Η τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, ενώ επηρεάζει και τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης γιορτής τσίπουρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το iLamia, ο 39χρονος οδηγός, κάτοικος Γρανίτσας, ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του και συνοδηγό την ανιψιά του με προορισμό το Ραπτόπουλο Ευρυτανίας. Στο ύψος του Λιθοχωρίου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε γκρεμό περίπου 80 μέτρων.

Η ανιψιά του άνδρα κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα και να καλέσει σε βοήθεια, ωστόσο ο 39χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το σημείο της πτώσης. Η νεαρή μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Η σημερινή ημέρα θα αποτελούσε γιορτή για τη μικρή κοινότητα της Γρανίτσας, καθώς ήταν προγραμματισμένη η ετήσια γιορτή τσίπουρου. Ωστόσο, μετά το δυσάρεστο περιστατικό, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γρανίτσας αποφάσισε να πραγματοποιήσει την εκδήλωση χωρίς μουσική, ως ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του θανόντος.

Σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αναφέρει: «Μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, σεβόμενοι την οικογένεια, αποφασίσαμε να πραγματοποιηθεί η Γιορτή Τσίπουρου χωρίς μουσική, σκεπτόμενοι βέβαια και την έλευση των συγχωριανών μας αλλά και των επισκεπτών».