Καλαμάτα: Χειροπέδες σε ανήλικη για αεροβόλο όπλο - Συνελήφθη και η μητέρα της

Χειροπέδες σε κόρη και μητέρα πέρασαν οι αστυνομικοί στην Καλαμάτα το Σάββατο (25/10) εξαιτίας αεροβόλου όπλου που βρέθηκε στο σπίτι τους.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες (25.10.2025) το απόγευμα, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ανήλικη ημεδαπή, γιατί σε έρευνα που έγινε στην οικία της, βρέθηκαν αεροβόλο πιστόλι μετά γεμιστήρα και -15– μεταλλικά σφαιρίδια, τα οποία κατασχέθηκαν. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη, 54χρονη ημεδαπή, μητέρα της ανήλικης, για παραμέληση της εποπτείας της.

