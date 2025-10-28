28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι της Χίου - Βίντεο

Με μεγαλοπρέπεια υψώθηκε η τεράστια ελληνική σημαία, 150 τετραγωνικών μέτρων, στο λιμάνι της Χίου, ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.

Η έπαρση έγινε τη Δευτέρα στις 12:00 το μεσημέρι, παραμονή της εθνικής επετείου, σε μια εκδήλωση που παρακολούθησε πλήθος κόσμου και τοπικών Αρχών. Τη σημαία μετέφεραν σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, υπό τους ήχους της φιλαρμονικής.

«Η σημαία μας είναι το σύμβολο του έθνους μας. Με τη σημαία μας και για τη σημαία μας έγιναν όλοι οι αγώνες του έθνους μας για την απελευθέρωση. Τη σημαία τιμούμε και σεβόμαστε όπως της αρμόζει και ευχόμενοι να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι και χωρίς να χρειαστεί να την υπερασπιστούμε. Ακόμα κι αν χρειαστεί, όμως, είμαστε βέβαιοι ότι θα την υπερασπιστούμε με τον δέοντα τρόπο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο θεολόγος και μουσικός του 3ου Γυμνασίου Χίου, Κωνσταντίνος Γανιάρης.

