Κορωπί: Προσωρινά κρατούμενος ο 50χρονος που ξυλοκόπησε την 40χρονη σύντροφό του

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 50χρονος από το Κορωπί, που φέρεται να επιτέθηκε βίαια στη 40χρονη σύντροφό του την περασμένη εβδομάδα. Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και παρέμεινε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Παράλληλα, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου, αφού σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Ο 50χρονος αρνείται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού. Όπως φέρεται να είπε στις αρχές, επέστρεψε από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη σύντροφό του ήδη τραυματισμένη.

«Είχε περάσει από πάνω της με το αυτοκίνητο»

Πολύ συχνά κακοποιούσε την 40χρονη ο 50χρονος σύζυγός της μπροστά στα μάτια του παιδιού τους στο διαμέρισμά τους στο Κορωπί. Η μητέρα της, πρώην συνάδελφοι και φίλοι της μιλούν για τον εφιάλτη που βίωνε η άτυχη γυναίκα.

«Γνωρίζει αυτόν τον... που ήταν ένας φουλ όπως καταλάβαμε προβληματικός άνθρωπος και της λέγαμε και εγώ άλλα δυο – τρία άτομα που την ξέραμε, τι τον θέλεις; Η Άγκνες έψαχνε έναν άντρα σωστό για να κάνει οικογένεια. Τον είχαμε δει κάνα δυο- τρεις φορές στην εταιρεία αλλά δεν ξέραμε ότι είχαν γνωριστεί, ήταν από τους καινούργιους που είχαν έρθει, ήταν στους επάνω ορόφους ορόφους», είπε πρώην συνάδελφός της.

Οι δυο τους, όπως λένε οι συνάδελφοί τους, γνωρίστηκαν στη δουλειά. Η 40χρονη ήταν ήδη εκεί και λίγο μετά εμφανίστηκε αυτός που αρχικά φάνταζε ως ο ιδανικός.

Η πρώην συνάδελφός της εξιστορεί το πώς έγινε η γνωριμία τους: «Γνωρίστηκαν τυχαία μέσα στο ασανσέρ νομίζω και έτσι ξεκίνησαν να μιλάνε. Η συνομιλία έφερε το φλερτ μετά βγήκαν κάνουν δύο- τρεις φορές μετά άρχισε αυτός να της κάνει κάτι νερά ότι εγώ είμαι από την Ιταλία δεν έχω τελειώσει την ιατρική, της έλεγε κάτι διάφορα τέτοια», πρόσθεσε και συνέχισε: «Τον έβλεπες, ψυχρός, καμιά φορά έλεγε καλημέρα κάποιες φορές όχι. Της είχαμε πει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά αλλά μας έλεγε ότι περνάει πολύ καλά μαζί του».

Όπως λένε οι γνωστοί της, έπαψε να μιλά γι αυτόν όταν έγιναν ζευγάρι και σιγά σιγά αποκόπηκε από όλους. Τονίζουν ότι επρόκειτο για μια όμορφη, δοτική, καλλιεργημένη γυναίκα, που δεν φανταζόταν κανείς ότι θα ανεχθεί την συμπεριφορά του 50χρονου.

Συνεχίζοντας η συνάδελφος είπε: «Η Άγκνες δούλευε σε project γερμανόφωνα κυρίως, μιλούσε πολλές γλώσσες, είναι πάρα πολύ μορφωμένο κορίτσι. Της λέγαμε “Άγκνες τι συμβαίνει, χρειάζεσαι βοήθεια;” Άρχισε να βλέπει παντού εχθρούς. Κρυβόταν ακόμη, και σε καλοκαιρινούς μήνες φορούσε λίγο πιο μακριά, μανίκια, ψιλό κρυβόταν» τόνισε.

«Ο πατέρας της την κλείδωνε στο δωμάτιο».

Σε άλλο σημείο η πρώην συνάδελφος της αποκαλύπτει πως η 40χρονη είχε μία δύσκολη ζωή από τη παιδική της ηλικία.

«Είχε ας πούμε μία σχέση, όταν την γνώρισα εγώ, ο όποιος της είχε σπάσει την κλείδα έμαθα. Της λέω ρε συ Άγκνες, γιατί λέω, έμεινες; Δεν ήξερε ούτε αυτή γιατί έμεινε. Περνούσε κάποιες μέρες της εβδομάδας στο σπίτι της, τύπου συγκατοίκηση και τέτοια, αλλά της λέγαμε όλοι να τον αφήσει και όταν μάθαμε κιόλας τι της έκανε της λέγαμε: ‘’Καλά είσαι σοβαρή; Κάθεσαι, στείλ’ τον από εκεί που ήρθε. Μήνυση του έκανες;’’. Και μας είπε όχι κι αυτά και λέμε: ‘’Πώς βοηθήθηκες;’’. Την είχε βοηθήσει ένας άλλος φίλος της, νομίζω από το εξωτερικό είναι ή έφυγε στο εξωτερικό, και της λέγαμε γιατί ας πούμε δεν σου λείπει κάτι, γιατί είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ μορφωμένος.

Γενικότερα δεν είχε καλή ζωή από μικρή δηλαδή έφυγε από πάνω, από Αυστρία, μόνο και μόνο για να ξεφύγει από τον πατέρα της, την κλείδωνε στο δωμάτιο. Είχε μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή και εφηβική κιόλας. Προέρχεται από μία από μία πολύ αυστηρή οικογένεια Ευαγγελιστών. Από όσο ξέρω δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις μη πω σχεδόν και καθόλου. Άσχετα από τα βιώματά της και όλα αυτά που πέρασε και από τους γονείς της γιατί και οι γονείς της είναι πάρα πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, απλά μιας άλλης νοοτροπίας δεν θα έπρεπε να κάνουν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι απλά».

«Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της»

Στη συνέχεια, η πρώην συνάδελφος προέβη σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη, την οποία λέει ότι της την είχε κάνει η ίδια η γυναίκα.

«Μου είχε πει τρομερά πράγματα που ήταν δύσκολο σχεδόν και να τα πιστέψω. Μου είχε πει για το συγκεκριμένο άτομο τότε μόλις τα είχανε φτιάξει σχεδόν ότι κάποια μέρα που είχε θυμώσει ένα βράδυ που είχαν τσακωθεί την έριξε κάτω στο δρόμο και πέρασε με το αυτοκίνητο από πάνω της», είπε φίλη της 40χρονης. Παρόλα αυτά εκείνη δεν το έβαζε κάτω, λένε οι φίλοι της. Τον δικαιολογούσε σε όλα.

Εκείνος αδιαφορούσε για αυτήν, δηλαδή εξαφανιζόταν για ημέρες έκλεινε το κινητό του για να μην τον βρει και εμφανιζόταν όποτε ήθελε εκείνος και απλά εκείνη περίμενε και έκλαιγε. Εκείνος πάντα ήθελε να περνάει το δικό του, όταν δεν περνούσε θύμωνε, την έβριζε. Νομίζω την είχε χτυπήσει και κάποια στιγμή πριν, την είχε χαστουκίσει. Είχα σχηματίσει πάρα πολύ κακή γνώμη για αυτόν μου είχε πει ότι δεν θέλει τους άλλους δεν θέλει φίλους δεν θέλει γνωστούς δε μιλάει σε κανέναν».

Διαβάστε επίσης