Μαίρη Χρονοπούλου: «Δολοφονία ο θάνατος της», λένε οι φίλοι της - Τα 40 στοιχεία που κατέθεσαν

Από την πραγματογνωμοσύνη που δεν έγινε ποτέ μέχρι το υποτιθέμενο ασθενοφόρο που μετέφερε την ηθοποιό στο νοσοκομείο - Τα αποκαλυπτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την δολοφονία της ηθοποιού, σύμφωνα με τον Χάρη Παπαδόπουλο και τον δικηγόρο Δημήτρη Χατζημιχάλη

Newsbomb

Μαίρη Χρονοπούλου: «Δολοφονία ο θάνατος της», λένε οι φίλοι της - Τα 40 στοιχεία που κατέθεσαν

Η Μαίρη Χρονοπούλου

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έναν φάκελο με 40 στοιχεία που δεν εξετάστηκαν ή δεν ελήφθησαν υπόψη κατέθεσαν χθες στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής ο Χάρης Παπαδόπουλος και ο δικηγόρος Δημήτρης Χατζημιχάλης, στενοί φίλοι της αείμνηστης ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου, η οποία απεβίωσε στις 6 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 90 ετών, έπειτα από πτώση που είχε στο σαλόνι του σπιτιού της και ολιγοήμερη νοσηλεία στον Ευαγγελισμό με αιμάτωμα στο κεφάλι.

Όπως αναφέρει η «Espresso», δύο χρόνια μετά τον θάνατό της οι δύο στενοί φίλοι βρέθηκαν στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ, καταγγέλοντας πως ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Όπως λένε, η Αστυνομία δεν διερεύνησε επαρκώς την υπόθεση και υπάρχουν σημαντικά κενά, ενώ δεν έγινε ιατροδικαστική εξέταση όπως έπρεπε. Επίσης, υποστηρίζουν πως κάποιοι την ήθελαν νεκρή με κίνητρα όπως τα χρήματα που είχε στο σπίτι της. Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πεπεισμένος ότι η Μαίρη Χρονοπούλου δεν έπεσε από τη σκάλα και ότι πρόκειται για δολοφονία.

chronopoulou.jpg

Η Μαίρη Χρονοπούλου

Προσερχόμενος στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, ο στενός φίλος της ηθοποιού, δήλωσε: «Ήρθα σήμερα να καταθέσω στοιχεία πάνω στον θάνατό της, που αποδεικνύουν πως είναι εγκληματική ενέργεια. Μιλάμε για πολλά σημεία που το αποδεικνύουν αυτό. Τουλάχιστον 40 στοιχεία. Το ασθενοφόρ. Η πραγματογνωμοσύνη που δεν έγινε. Για μένα δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Είναι ψέμα αυτό και πήγε με ιδιωτικό αυτοκίνητο ή ταξί». Στις δηλώσεις του επιμένει πως ο θάνατός της δεν οφείλεται σε ατύχημα, πέφτοντας από τη σκάλα του σπιτιού. «Δεν υπήρχε περίπτωση να πέσει η Μαίρη. Είχε το μυαλό, είχε την εξυπνάδα. Είχε μάθει να κάνει βήματα και δεν έπεφτε. Δεν έπεσε από τη σκάλα, αυτό είναι σίγουρο πια. Είναι πολλά τα κίνητρα. Είναι τα χρήματα, είναι και άλλα. Δεν είχε γίνει τίποτα από μεριάς της Αστυνομίας, από τις Αρχές, από τη ΓΑΔΑ, το αστυνομικό τμήμα τότε. Τα βάλαμε σε μια σειρά όλα αυτά» τόνισε ο Χάρης Παπαδόπουλος. Από την πλευρά του, ο φίλος και δικηγόρος της Μαίρης Χρονοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχάλης, πρόσθεσε: «Θα μιλήσω με τον κ. Δροσίνη, τον διευθυντή του Ανθρωποκτονιών, και θα του υποδείξω κάποια θέματα τα οποία είναι περίεργα. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις η Αστυνομία κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, στη συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει μια χαρακτηριστική αδράνεια. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος θα ήθελε να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου κάποιου τέτοιου ανθρώπου όπως η Μαίρη Χρονοπούλου και παρ'όλα αυτά δεν είχε γίνει τίποτα. Γι'αυτό ενδιαφέρθηκε η κυρία Αδειλίνη, η πρήν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και πήγε η υπόθεση από το Διαρρηκτών στο Ανθρωποκτονιών».

χρονοπούλου

Η Μαίρη Χρονοπούλου στην ταινία «Γοργόνες και Μάγκες»

Από την πλευρά τους, οι αρμόδιοι αστυνομικοί τούς απάντησαν πώς γίνεται μεθοδική έρευνα και ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα κληθεί μάρτυρας που φέρεται ότι άκουσε πράγματα που αφορούν τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου και ενδεχομένως βοηθήσουν την αστυνομική έρευνα. Υπενθυμίζεται πως το σπίτι της ηθοποιού στην Παιανία εχει δοθεί στο «Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να γίνει μουσείο και να μεταφερθεί εκεί η τέφρα της που έχει παραλάβει ο φίλος κ. Παπαδόπουλος.

Η τέφρα έχει γίνει στοιχείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους φίλους της ηθοποιού και στον πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιου» Κώστα Γιαννόπουλο. Οι φίλοι της ηθοποιού αναμένουν να γίνει πράξη η δέσμευση του οργανισμού για μουσείο, ώστε να παραδώσουν την τέφρα και να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο σημείο στην αυλή του σπιτιού, όπως ήταν επιθυμία της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:34ΚΟΣΜΟΣ

Halloween: Παγανιστική, ρωμαϊκή, χριστιανική ή απλά αμερικανική γιορτή;

08:34LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Ερωτική απόδραση με τον Μάκη Παντζόπουλο για τα γενέθλιά της - Εικόνες

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί και οι γονείς - Επέζησε μόνο η 18χρονη κόρη

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

08:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari: «Οι πελάτες μας στραβώνουν λιγάκι με την μακροχρόνια αναμονή»

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό - Πάνω από 30΄ καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Τροχαίο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

07:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από το τόπο της τραγωδίας

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου - Νεκρός 23χρονος δικυκλιστής

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Άκουσαν την καρδιά του γιου τους στο στήθος του παιδιού που δέχτηκε την μεταμόσχευση

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Σι: «Η συνάντησή μας πήρε 12 στα 10» - Οι συμφωνίες για σπάνιες γαίες και δασμούς και οι δοκιμές πυρηνικών μετά από 33 χρόνια

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαίρης Χρονοπούλου: «Ήταν δολοφονία», λένε δύο στενοί της φίλοι - Τα 40 αποδεικτικά στοιχεία που κατέθεσαν στην ΓΑΔΑ

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι ποσά θα εισπράξουν πάνω από 1,1 εκατομμύρια ενοικιαστές - Πίνακας με παραδείγματα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε 33 επιπλέον Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη του Γένους Σχολή: «Ξεσπιτώνονται» μαθητές και καθηγητές για αντισεισμικές εργασίες – Σενάριο για μαθήματα σε κοντέινερ στην αυλή

06:40LIFESTYLE

Φωτιά στα… βράδια του Σαββατοκύριακου – Τι αλλάζει στα κανάλια

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR: Όποιο deal κυνήγησε, το πέτυχε με ευκολία

06:32BOMBER

Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαίρης Χρονοπούλου: «Ήταν δολοφονία», λένε δύο στενοί της φίλοι - Τα 40 αποδεικτικά στοιχεία που κατέθεσαν στην ΓΑΔΑ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου - Νεκρός 23χρονος δικυκλιστής

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Σι: «Η συνάντησή μας πήρε 12 στα 10» - Οι συμφωνίες για σπάνιες γαίες και δασμούς και οι δοκιμές πυρηνικών μετά από 33 χρόνια

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

03:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν αμέσως οι δοκιμές πυρηνικών όπλων – «Δεν είχα άλλη επιλογή»

06:40LIFESTYLE

Φωτιά στα… βράδια του Σαββατοκύριακου – Τι αλλάζει στα κανάλια

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε 33 επιπλέον Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τα τηλέφωνα του 22χρονου στον εργοδότη πριν τις απόπειρες δολοφονίας στον 68χρονο

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι ποσά θα εισπράξουν πάνω από 1,1 εκατομμύρια ενοικιαστές - Πίνακας με παραδείγματα

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR: Όποιο deal κυνήγησε, το πέτυχε με ευκολία

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί και οι γονείς - Επέζησε μόνο η 18χρονη κόρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ