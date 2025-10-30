Μαίρη Χρονοπούλου: «Δολοφονία ο θάνατος της», λένε οι φίλοι της - Τα 40 στοιχεία που κατέθεσαν

Έναν φάκελο με 40 στοιχεία που δεν εξετάστηκαν ή δεν ελήφθησαν υπόψη κατέθεσαν χθες στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής ο Χάρης Παπαδόπουλος και ο δικηγόρος Δημήτρης Χατζημιχάλης, στενοί φίλοι της αείμνηστης ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου, η οποία απεβίωσε στις 6 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 90 ετών, έπειτα από πτώση που είχε στο σαλόνι του σπιτιού της και ολιγοήμερη νοσηλεία στον Ευαγγελισμό με αιμάτωμα στο κεφάλι.

Όπως αναφέρει η «Espresso», δύο χρόνια μετά τον θάνατό της οι δύο στενοί φίλοι βρέθηκαν στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ, καταγγέλοντας πως ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Όπως λένε, η Αστυνομία δεν διερεύνησε επαρκώς την υπόθεση και υπάρχουν σημαντικά κενά, ενώ δεν έγινε ιατροδικαστική εξέταση όπως έπρεπε. Επίσης, υποστηρίζουν πως κάποιοι την ήθελαν νεκρή με κίνητρα όπως τα χρήματα που είχε στο σπίτι της. Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πεπεισμένος ότι η Μαίρη Χρονοπούλου δεν έπεσε από τη σκάλα και ότι πρόκειται για δολοφονία.

Η Μαίρη Χρονοπούλου

Προσερχόμενος στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, ο στενός φίλος της ηθοποιού, δήλωσε: «Ήρθα σήμερα να καταθέσω στοιχεία πάνω στον θάνατό της, που αποδεικνύουν πως είναι εγκληματική ενέργεια. Μιλάμε για πολλά σημεία που το αποδεικνύουν αυτό. Τουλάχιστον 40 στοιχεία. Το ασθενοφόρ. Η πραγματογνωμοσύνη που δεν έγινε. Για μένα δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Είναι ψέμα αυτό και πήγε με ιδιωτικό αυτοκίνητο ή ταξί». Στις δηλώσεις του επιμένει πως ο θάνατός της δεν οφείλεται σε ατύχημα, πέφτοντας από τη σκάλα του σπιτιού. «Δεν υπήρχε περίπτωση να πέσει η Μαίρη. Είχε το μυαλό, είχε την εξυπνάδα. Είχε μάθει να κάνει βήματα και δεν έπεφτε. Δεν έπεσε από τη σκάλα, αυτό είναι σίγουρο πια. Είναι πολλά τα κίνητρα. Είναι τα χρήματα, είναι και άλλα. Δεν είχε γίνει τίποτα από μεριάς της Αστυνομίας, από τις Αρχές, από τη ΓΑΔΑ, το αστυνομικό τμήμα τότε. Τα βάλαμε σε μια σειρά όλα αυτά» τόνισε ο Χάρης Παπαδόπουλος. Από την πλευρά του, ο φίλος και δικηγόρος της Μαίρης Χρονοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχάλης, πρόσθεσε: «Θα μιλήσω με τον κ. Δροσίνη, τον διευθυντή του Ανθρωποκτονιών, και θα του υποδείξω κάποια θέματα τα οποία είναι περίεργα. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις η Αστυνομία κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, στη συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει μια χαρακτηριστική αδράνεια. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος θα ήθελε να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου κάποιου τέτοιου ανθρώπου όπως η Μαίρη Χρονοπούλου και παρ'όλα αυτά δεν είχε γίνει τίποτα. Γι'αυτό ενδιαφέρθηκε η κυρία Αδειλίνη, η πρήν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και πήγε η υπόθεση από το Διαρρηκτών στο Ανθρωποκτονιών».

Η Μαίρη Χρονοπούλου στην ταινία «Γοργόνες και Μάγκες»

Από την πλευρά τους, οι αρμόδιοι αστυνομικοί τούς απάντησαν πώς γίνεται μεθοδική έρευνα και ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα κληθεί μάρτυρας που φέρεται ότι άκουσε πράγματα που αφορούν τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου και ενδεχομένως βοηθήσουν την αστυνομική έρευνα. Υπενθυμίζεται πως το σπίτι της ηθοποιού στην Παιανία εχει δοθεί στο «Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να γίνει μουσείο και να μεταφερθεί εκεί η τέφρα της που έχει παραλάβει ο φίλος κ. Παπαδόπουλος.

Η τέφρα έχει γίνει στοιχείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους φίλους της ηθοποιού και στον πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιου» Κώστα Γιαννόπουλο. Οι φίλοι της ηθοποιού αναμένουν να γίνει πράξη η δέσμευση του οργανισμού για μουσείο, ώστε να παραδώσουν την τέφρα και να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο σημείο στην αυλή του σπιτιού, όπως ήταν επιθυμία της.

