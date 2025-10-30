Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μπενάκη - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ
Σε ποιο σημείο έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων
Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, από το ύψος της οδού Σταδίου έως την οδό Πανεπιστημίου, προχώρησε η αστυνομία το πρωί της Πέμπτης (30/10) λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.
