Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Βασίλης Αθάνατος

Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από την είδηση του θανάτου του 53χρονου δημοσιογράφου Βασίλη Αθάνατου.

Ο Βασίλης Αθάνατος ήταν επί σειρά ετών δημοσιογράφος της εφημερίδας «Ημερήσιος Κήρυκας» και είχε ασχοληθεί εκτενώς με το Πολιτιστικό, το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ κερδίζοντας την αναγνώριση τόσο των συναδέλφων όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Ο εκλιπών που τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας που δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει.

Η κηδεία του αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα στη γενέτειρά του το Μεγάλο Ελευθεροχώρι, ενώ πίσω του αφήνει παιδιά και γονείς.

Με πληροφορίες από paidis.com

