Συγκλονίζει ο πατέρας του Νίκου Μπιτσάκη που «έσβησε» στα 22 του – Έγραψε τραγούδι για τον γιο του

Ανείπωτος είναι ο πόνος του πατέρα του αδικοχαμένου φοιτητή Νικόλα Μπιτσάκη που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στη Λάρισα τον Φεβρουάριο του 2022. Η είδηση του θανάτου του «πάγωσε» τη Λάρισα αλλά και την Κρήτη από όπου καταγόταν ο νεαρός.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος 22χρονος είχε σκοτωθεί όταν ενώ επέστρεφε από διασκέδαση με τους φίλους του περνώντας από ένα εγκαταλειμμένο σπίτι στην οδό Ασκληπιού, κλώτσησε ένα ετοιμόρροπο τοιχίο. Το τοιχίο κατέρρευσε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 22χρονο.

Και ενώ η δίκη για το τραγικό περιστατικό με το τοιχίο εγκαταλελειμμένου σπιτιού που καταπλάκωσε τον Νικόλα και του αφαίρεσε τη ζωή πριν τρία χρόνια στην οδό Ασκληπιού στη Λάρισα, διεκόπη πριν μερικές εβδομάδες, για να συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 Νοεμβρίου, ο πατέρας του Μάνος Μπιτσάκης, έγραψε τραγούδι για τον γιο του και ραγίζει καρδιές με τα λόγια του…

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

