Λάρισα: Αεροπορικές επιδείξεις που κόβουν την ανάσα στην 110 Πτέρυγα Μάχης

Αεροπορικές επιδείξεις που κόβουν την ανάσα απόλαυσαν οι κάτοικοι της Λάρισας στο μεσημέρι του Σαββάτου (8/11) στην 110 Πτέρυγα Μάχης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Πολεμικής Αεροπορίας και του Προστάτη της Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Πλήθος κόσμου από όλες τις ηλικίες έσπευσαν, πατά τις κακές καιρικές συνθήκες, στο αεροδρόμιο για να απολαύσουν τους εντυπωσιακούς ελιγμούς του πιλότου – μέλους της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» (F-16 Demo Team).

Το αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση των αεροπορικών επιδείξεων είναι τύπου F-16C Block 52+.

Δείτε τα βίντεο:

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

Διαβάστε επίσης