Πιο κοντά στη λύση του κυκλοφοριακού της Αθήνας: Σήμερα η προκήρυξη για τον τριπλό κόμβο

Ελπίδες για ανακούφιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής δίνει η πολυαναμενόμενη σημερινή προκήρυξη του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, Αιγάλεω και Ναυπηγείων.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας στην ΕΡΤ, η προκήρυξη θα γίνει σήμερα και έχει στόχο να μειώσει τα βαρέα οχήματα στον ιστό της πόλης.

«Θα συνδεθεί 1,5 χλμ στην εθνικό οδό Αθηνών – Κορίνθου με την περιφερειακή Αιγάλεω. Θα ακολουθήσουν οι τρεις κόμβοι, Σκαραμαγκά, Αιγάλεω και Ναυπηγείων όπου θα καταργηθεί ένα φανάρι διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία των οχημάτων», είπε ο υπουργός διευκρινίζοντας ότι με τη δημοσίευση της προκήρυξης θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου με χρόνο κατασκευής τους 36 μήνες.

Διακοπή Μετρό Θεσσαλονίκης

Για τη διακοπή λειτουργίας του Mετρό Θεσσαλονίκης για περίπου ένα μήνα για την επέκταση προς την Καλαμαριά, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα λειτουργήσουν πέντε σταθμοί.

«Στον έναν χρόνο λειτουργίας του μετρό η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης έχει μειωθεί κατά 15% σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΕΤΑ και του υπουργείου Μεταφορών», τόνισε ενδεικτικά ο κ. Δήμας εκτιμώντας ότι με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η κίνηση.

Για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος ο υπουργός Μεταφορών είπε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα χλμ.

Αναφορικά με τον Ε65 σημείωσε ότι απομένουν 65χλμ τα οποία όταν παραδοθούν να ενώνουν την Καλαμπάκα με την Εγνατία, στον κόμβο των Γρεβενών. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται να παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

