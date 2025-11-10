Κίνηση: Δύσκολη Δευτέρα στους δρόμους - Μπλοκαρισμένος ο Κηφισός, πού υπάρχουν προβλήματα

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα επικρατούν αυτή την ώρα σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα από το το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τη Μεταμόρφωση, μπλκαρισμένοι είναι επίσης αρκετοί δρόμοι στο κέντρο, όπως η βασιλίσσης Σοφίας, τμήματα της Μιχαλακοπούλου, και οι δρόμοι περιμετρικά του κέντρου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην Πειραιώς, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και στην παραλιακή, όπως και στη Βάρης - Κορωπίου.

Στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία, Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.