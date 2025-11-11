Κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικων: Τρεις οι ρασοφόροι με τον έναν έγκλειστο στις φυλακές 

Απολογία στον ανακριτή του ιερέα και των κατηγορουμένων για διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι οκτώ συλληφθέντες του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και τρεις ρασοφόροι, με το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν να είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η δίωξη είναι σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, το οποίο έχει αποδοθεί σε έξι συλληφθέντες. Κατά περίπτωση, έχει ασκηθεί επίσης ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κάποιοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.

Τρεις ρασοφόροι με τον έναν έγκλειστο στις φυλακές

Τρεις είναι οι εμπλεκόμενοι ιερείς με τον έναν να είναι έγκλειστος στις φυλακές για διακίνηση μεταναστών. Οι άλλοι δύο αναμένεται σήμερα να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Η εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δρούσε έχοντας δύο βραχίονες, μία 52χρονη κι έναν 50χρονο. Αφού ολοκληρωθούν σήμερα οι απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Αποκαλυπτικές συνομιλίες

Αποκαλυπτικές είναι οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες για την παράνομη δράση του κυκλώματος που διακινούσε κοκαΐνη, ακατέργαστη κάνναβη και μετανάστες, με επικεφαλής μια 52χρονη γυναίκα και έναν 46χρονο «ιερέα», ο οποίος παλαιότερα είχε παρουσιαστεί ως μοντέλο, τραγουδιστής και τα τελευταία χρόνια διατηρούσε κανάλι στο YouTube με συνταγές μαγειρικής.

Τις 8 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης, διαδέχονται οι διαπιστώσεις για τα χρήματα που κατάφεραν να κερδίσουν το τελευταίο διάστημα αλλά και για τη μεθοδολογία που ακολουθούσαν.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη διακινούσαν ναρκωτικά, καλλιεργούσαν δενδρύλλια κάνναβης, αποθήκευαν ναρκωτικά ακόμη και μέσα σε εκκλησίες και στρατολογούσαν άτομα για τη διακίνηση μεταναστών.

Η δράση τους ήταν οργανωμένη σε δύο ομάδες, με την 52χρονη να δίνει εντολές τόσο προς τρεις αυτοαποκαλούμενους ιερείς όσο και προς τέσσερις διακινητές.

Οι αστυνομικοί αποκωδικοποίησαν τα συνθηματικά που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, όπου το «κεράκι» αντιστοιχούσε σε κοκαΐνη, το «καφεδάκι» σε χασίς και η «φανουρόπιτα» σε ακατέργαστη κάνναβη. Το ορμητήριο τους ήταν ένα εκκλησάκι στη Λιοσίων, που, σύμφωνα με πληροφορίες, χτίστηκε με χρήματα ομογενούς. Εκεί, ο ρασοφόρος YouTuber αποθήκευε τα ναρκωτικά και συχνά προχώρησε σε απευθείας παραδόσεις στους πελάτες.

Οι διάλογοι των μελών με την αρχηγό του κυκλώματος

Σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, η 52χρονη ρωτάει: «Τον βρήκες;», με τον ρασοφόρο να απαντάει ότι έχει εντοπίσει τον πελάτη και επιβεβαιώνουν την παράδοση λέγοντας «Ναι, ένα γκρι» και «Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.»

Σε άλλο διάλογο από τις 14 Αυγούστου αποτυπώνεται το «παζάρι» που γίνεται ανάμεσα σε δεξί χέρι του του αυτοαποκαλούμενου ιερέα με την αρχηγό.

Αρχηγός: Πρέπει μάλλον να ακυρώνεται να φύγω και έχω τρελαθεί τώρα πες μου.

Πρέπει μάλλον να ακυρώνεται να φύγω και έχω τρελαθεί τώρα πες μου. Δεξί χέρι ιερέα: Σε ακυρώνω να φύγεις;

Σε ακυρώνω να φύγεις; Αρχηγός: Όχι εσύ, ρε συ. Πες μου, πες μου τώρα κάτι… πες μου. Όχι εσύ.

Όχι εσύ, ρε συ. Πες μου, πες μου τώρα κάτι… πες μου. Όχι εσύ. Δεξί χέρι ιερέα: Ωραία πες μου… πες μου κάτι. Έχεις ένα πακέτο μακαρόνια που χρειάζομαι;

Ωραία πες μου… πες μου κάτι. Έχεις ένα πακέτο μακαρόνια που χρειάζομαι; Αρχηγός: Λεφτά έχω;

Λεφτά έχω; Δεξί χέρι ιερέα: Ναι, για αυτό σου λέω.

Ναι, για αυτό σου λέω. Αρχηγός: Τίποτα παραπάνω; Αλήθεια τώρα;

Τίποτα παραπάνω; Αλήθεια τώρα; Δεξί χέρι ιερέα: Τι εννοείς; Όχι αγάπη μου. Άκου, άμα έχεις… άμα έχεις να με καλύψεις επειδή είμαστε τρελαμένοι. Μόλις μπήκαμε, σκέψου τραβολογάγαμε τη (…), θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω εγώ 300 ευρώ. Τακτοποίησέ μας σε παρακαλώ.

Τι εννοείς; Όχι αγάπη μου. Άκου, άμα έχεις… άμα έχεις να με καλύψεις επειδή είμαστε τρελαμένοι. Μόλις μπήκαμε, σκέψου τραβολογάγαμε τη (…), θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω εγώ 300 ευρώ. Τακτοποίησέ μας σε παρακαλώ. Αρχηγός: Το ένα δηλαδή πληρώνεις στην ουσία.

Το ένα δηλαδή πληρώνεις στην ουσία. Δεξί χέρι ιερέα: Ναι, ρε αγάπη.

Ναι, ρε αγάπη. Αρχηγός: Και είναι 300 έτσι;

Και είναι 300 έτσι; Δεξί χέρι ιερέα: Βρε ναι εντάξει και έχει ο θεός. Και αύριο. Ωχ θεέ μου.

Βρε ναι εντάξει και έχει ο θεός. Και αύριο. Ωχ θεέ μου. Αρχηγός: Άμα έχεις παραπάνω λεφτά…

Άμα έχεις παραπάνω λεφτά… Δεξί χέρι ιερέα: Δεν έχω…

Δεν έχω… Αρχηγός : Χωρίς λεφτά δεν μπορώ.

: Χωρίς λεφτά δεν μπορώ. Δεξί χέρι ιερέα: Δεν έχω παραπάνω λεφτά και εκτός αυτού αύριο το πρωί έχουμε λειτουργία.

Δεν έχω παραπάνω λεφτά και εκτός αυτού αύριο το πρωί έχουμε λειτουργία. Αρχηγός: Μου είπατε 700, θα πηγαίνατε και θα καλυπτόμουν και εγώ για αυτό το πράγμα.

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…»

Σε έναν ακόμα διάλογο, 15 ημέρες μετά, φαίνεται οι δυο τους να συζητούν για το γεγονός ότι κάποιοι είχαν ξεκινήσει να τους κατηγορούν για εμπόριο ναρκωτικών.

Δεξί χέρι ιερέα: Μήπως είδες αν μπήκανε τα χρήματα; Έχω τρελαθεί.

Μήπως είδες αν μπήκανε τα χρήματα; Έχω τρελαθεί. Αρχηγός: Δεν έχω δει όχι.

Δεν έχω δει όχι. Δεξί χέρι ιερέα: Ήρθε ένα (…), ένα τσόλι αυτός ο… κι έπιασε τον πατέρα Αντώνιο.

Ήρθε ένα (…), ένα τσόλι αυτός ο… κι έπιασε τον πατέρα Αντώνιο. Αρχηγός: Ποιος είναι ο πατέρας Αντώνιος;

Ποιος είναι ο πατέρας Αντώνιος; Δεξί χέρι ιερέα: Ο παπάς που έχουμε εδώ.

Ο παπάς που έχουμε εδώ. Αρχηγός: Όχι ο Παπα-Γιάννης… ο άλλος λες.

Όχι ο Παπα-Γιάννης… ο άλλος λες. Δεξί χέρι ιερέα: Όχι ο Παπα-Γιάννης, ο άλλος ναι.

Όχι ο Παπα-Γιάννης, ο άλλος ναι. Αρχηγός: … και τι του είπε;

… και τι του είπε; Δεξί χέρι ιερέα: Ότι του χρωστάμε λεφτά από συνάντηση και αυτά… Προφανώς μπορεί να του πει για τα ναρκωτικά, δεν ξέρω.

Ότι του χρωστάμε λεφτά από συνάντηση και αυτά… Προφανώς μπορεί να του πει για τα ναρκωτικά, δεν ξέρω. Αρχηγός: Τι είπες τώρα ρε…

Τι είπες τώρα ρε… Αρχηγός: Και τι έγραφε το πανό;

Και τι έγραφε το πανό; Δεξί χέρι ιερέα: Ότι κλέβουμε τα λεφτά του κοσμάκη για να κάνουμε ναρκωτικά και ζιγκολό.

Ότι κλέβουμε τα λεφτά του κοσμάκη για να κάνουμε ναρκωτικά και ζιγκολό. Αρχηγός: Τι λες ρε φίλε; Ποιος φαντάζεσαι ότι τα έχει κάνει αυτά;

Τι λες ρε φίλε; Ποιος φαντάζεσαι ότι τα έχει κάνει αυτά; Δεξί χέρι ιερέα: Άστα μου έρχεται να τρελαθώ. Μου έρχεται να τρελαθώ.

Άστα μου έρχεται να τρελαθώ. Μου έρχεται να τρελαθώ. Αρχηγός: Τι λες; Και ποιος να το έκανε αυτό;

Τι λες; Και ποιος να το έκανε αυτό; Δεξί χέρι ιερέα: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι αυτό για μικροποσά, για τρακόσια εδώ, διακόσια εδώ αυτό… Πρέπει να βρούμε… άκουσε με. Κάπου πρέπει να βρούμε, να δανειστούμε και μετά να χρωστάμε σε έναν άνθρωπο. Δεν γίνεται…

Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι αυτό για μικροποσά, για τρακόσια εδώ, διακόσια εδώ αυτό… Πρέπει να βρούμε… άκουσε με. Κάπου πρέπει να βρούμε, να δανειστούμε και μετά να χρωστάμε σε έναν άνθρωπο. Δεν γίνεται… Αρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

Ναι, ναι, ναι. Δεξί χέρι ιερέα : Θα καταστραφούμε.

: Θα καταστραφούμε. Αρχηγός: Απλά πες στον γέροντα να μη μιλάει πολύ στο τηλέφωνο γιατί… στο κανονικό έτσι όπως μιλάμε.

Απλά πες στον γέροντα να μη μιλάει πολύ στο τηλέφωνο γιατί… στο κανονικό έτσι όπως μιλάμε. Δεξί χέρι ιερέα: Α ναι εντάξει.

Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι απέφερε πάνω από 100.000 ευρώ, με μεθόδους υψηλής οργάνωσης και μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Ο ακριβός τιμοκατάλογος

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της αρχηγού, το ένα κιλό κοκαΐνης το πωλούσαν 35.000 ευρώ και το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης 2.500 ευρώ.

Στη Ρόδο συνελήφθη ένας ακόμη παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος 40 ετών, μέλος του κυκλώματος, την στιγμή που παρέλαβε βαλίτσα με 2 κιλά και 188 γραμμάρια κοκαΐνης.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις στη διακίνηση ναρκωτικών και κερακί έλεγαν την κοκαΐνη, καφεδάκι, χασίς και φανουρόπιτα, την ακατέργαστη κάνναβη.

Ένας ακόμη 52χρονος ρασοφόρος, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής, είχε συλληφθεί στις 6 του περασμένου Σεπτέμβρη για την μεταφορά παράτυπων μεταναστών.Εντοπίστηκε στο 1ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κάλχα – Σιδεράδων στην Ροδόπη, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, να μεταφέρει με αυτοκίνητο έξι παράτυπους μετανάστες που είχαν μπει παράνομα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

