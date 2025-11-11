Αθήνα: Άγριος καβγάς υπό καταρρακτώδη βροχή στη μέση του δρόμου  – Οδηγός ΙΧ χτύπησε ταξιτζή

Το επεισόδιο έγινε μπροστά στα μάτια άλλων διερχόμενων οδηγών και πεζών

Newsbomb

Αθήνα: Άγριος καβγάς υπό καταρρακτώδη βροχή στη μέση του δρόμου  – Οδηγός ΙΧ χτύπησε ταξιτζή
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άγριο καυγά είχαν δύο οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11), την ώρα που η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Λένορμαν όταν οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για άγνωστη αιτία.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί ο οδηγός του ΙΧ σταμάτησε το ΙΧ στη μέση του δρόμου πίσω από το ταξί και κατέβηκε αφήνοντας το στη μέση του δρόμου. Ο οδηγός στη συνέχεια πλησίασε το ταξί που ήταν μπροστά του, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και άρχισε να χτυπά τον ταξιτζή.

Ο οδηγός του ταξί αντέδρασε και κατέβηκε από το αυτοκίνητο με τους δύο άνδρες να συνεχίζουν τον καυγά τους για μερικά δευτερόλεπτα στο οδόστρωμα έως ότου ο ταξιτζής μπήκε μέσα στο ταξί έκλεισε την πόρτα και έφυγε από το σημείο.

Το επεισόδιο έγινε μπροστά στα μάτια άλλων διερχόμενων οδηγών και πεζών και κανείς, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν επενέβη.

Δείτε το βίντεο

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία και απειλές σε ανήλικη — Την εκβίαζε για να μην τον χωρίσει

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Τα highlights του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Χιλιάδες σινεφίλ και αξέχαστες εμπειρίες στη μεγάλη γιορτή του σινεμά με την υποστήριξη του ΟΠΑΠ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

CAPA: Από το χθες στο αύριο των εταιρικών υποθέσεων ο άνθρωπος παραμένει στο επίκεντρο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Ναρκωτικά και μαύρο χρήμα πίσω από το «έργο φιλανθρωπίας» - Θυμιάτιζε με χασίς

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρήγμα στις σχέσεις Λονδίνου-Ουάσιγκτον: Η Βρετανία σταματά να μοιράζεται με τις ΗΠΑ πληροφορίες για ύποπτα σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά, γράφει το CNN

18:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαραθώνιος: «Για πρώτη φορά ένας πρωθυπουργός ενδιαφέρθηκε να ακούσει προσωπικές ιστορίες κοινωνικής έμπνευσης και συνεισφοράς»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Άγριος καβγάς υπό καταρρακτώδη βροχή στη μέση του δρόμου  – Οδηγός ΙΧ χτύπησε ταξιτζή

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής των «Living in a Box», Richard Darbyshire

17:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ κατήγγειλε τον Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη, δομική αστοχία ή κάτι άλλο; Νεκροί θεωρούνται οι 20 επιβαίνοντες στο τουρκικό C-130 που διαλύθηκε στον αέρα και συνετρίβη

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για «Ιθάκη»: «Γράφω το βιβλίο έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος και ότι θα φάω ξύλο»

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο  καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Νέος νόμος απαγορεύει στους πολίτες να περπατούν πολύ γρήγορα στα πεζοδρόμια - Πρόστιμα έως και 100 ευρώ στους παραβάτες

17:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρoσλήψεις αναπληρωτών: Τα 1.005 ονόματα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό από την ομάδα «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας – Βίντεο και φωτογραφίες

17:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται «θερμά» Χριστούγεννα - Προειδοποίηση meteo για τον Δεκέμβριο 2025

17:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Προσλήψεις 5.383 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εντυπωσιακή κατάρρευση γέφυρας - Είχε εγκαινιασθεί λίγους μήνες πριν - Video

16:57ΥΓΕΙΑ

Αντισώματα από καμήλες και αλπάκα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θεραπεύσουν τη νόσο του Αλτσχάιμερ

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λάρισα: Νεκρός 26χρονος φοιτητής μετά από πτώση από πεζογέφυρα στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:47ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη, δομική αστοχία ή κάτι άλλο; Νεκροί θεωρούνται οι 20 επιβαίνοντες στο τουρκικό C-130 που διαλύθηκε στον αέρα και συνετρίβη

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λάρισα: Νεκρός 26χρονος φοιτητής μετά από πτώση από πεζογέφυρα στην Αθήνα

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρήγμα στις σχέσεις Λονδίνου-Ουάσιγκτον: Η Βρετανία σταματά να μοιράζεται με τις ΗΠΑ πληροφορίες για ύποπτα σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά, γράφει το CNN

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: 23χρονος πέθανε μετά από συνομιλία με το ChatGPT - Η οικογένεια μηνύει την OpenAI

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί και Κάρλα Μπρούνι χειροκροτήθηκαν κατά την έξοδο από το εστιατόριο όπου γευμάτισαν

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σκάνδαλο διαφθοράς συνταράσσει την χώρα - «Δραπέτευσε» με αεροπλάνο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτικό: Μόλις ένας στους 10 που δήλωνε «ανήλικος» αποδείχθηκε τελικά... ανήλικος

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εντυπωσιακή κατάρρευση γέφυρας - Είχε εγκαινιασθεί λίγους μήνες πριν - Video

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Ναρκωτικά και μαύρο χρήμα πίσω από το «έργο φιλανθρωπίας» - Θυμιάτιζε με χασίς

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία

15:10LIFESTYLE

Survivor: Η πρώτη καταγγελία στο ΕΣΡ και το τρέιλερ που δίχασε

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

15:31ΥΓΕΙΑ

Χωρίς δίαιτες ή γυμναστήριο: Γαστρεντερολόγος μοιράζεται συνήθειες που θεραπεύουν το έντερο 

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Άγριος καβγάς υπό καταρρακτώδη βροχή στη μέση του δρόμου  – Οδηγός ΙΧ χτύπησε ταξιτζή

17:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρoσλήψεις αναπληρωτών: Τα 1.005 ονόματα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ