Αθήνα: Άγριος καβγάς υπό καταρρακτώδη βροχή στη μέση του δρόμου  – Οδηγός ΙΧ χτύπησε ταξιτζή

Άγριο καυγά είχαν δύο οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11), την ώρα που η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Λένορμαν όταν οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για άγνωστη αιτία.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί ο οδηγός του ΙΧ σταμάτησε το ΙΧ στη μέση του δρόμου πίσω από το ταξί και κατέβηκε αφήνοντας το στη μέση του δρόμου. Ο οδηγός στη συνέχεια πλησίασε το ταξί που ήταν μπροστά του, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και άρχισε να χτυπά τον ταξιτζή.

Ο οδηγός του ταξί αντέδρασε και κατέβηκε από το αυτοκίνητο με τους δύο άνδρες να συνεχίζουν τον καυγά τους για μερικά δευτερόλεπτα στο οδόστρωμα έως ότου ο ταξιτζής μπήκε μέσα στο ταξί έκλεισε την πόρτα και έφυγε από το σημείο.

Το επεισόδιο έγινε μπροστά στα μάτια άλλων διερχόμενων οδηγών και πεζών και κανείς, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν επενέβη.

Δείτε το βίντεο

