Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

Βυθισμένη στη θλίψη είναι η Λάρισα και η τοπική κοινωνία του Δαμάσιου μετά τον ακαριαίο θάνατο της 49χρονης ιδιοκτήτριας φούρνου το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η Λ.Ζ φορούσε φουλάρι, το οποίο μπλέχτηκε στην «πλαστική», μηχάνημα το οποίο υπάρχει σε κάθε φούρνο και βοηθά στο να παρασκευαστεί το ψωμί. Το φουλάρι «έγινε θηλιά στο λαιμό της», με αποτέλεσμα να χάσει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή της.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας αρτοποιών Λάρισας, Αλέξανδρος Γκούλιος μιλώντας στο Newsbomb αναφέρει πως η 49χρονη ιδιοκτήτρια «ήταν μόνη της στο κατάστημα» την ώρα που το φουλάρι της πιάστηκε στην «πλαστική» και τονίζει πως αν ήταν κάποιος άλλος στο κατάστημα μαζί της πιθανότατα η τραγωδία θα είχε απετραπεί.

«Ήταν η κακιά στιγμή λέει», ενώ τονίζει πως εξαιτίας της δύναμης με την οποία γυρνάει η πλαστική προκειμένου να παρασκευαστεί το ψωμί ο θάνατος της «ήταν ακαριαίος. Δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις».

Το δυστύχημα εκτιμάται ότι συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη παραγωγική διαδικασία. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο φούρνος που έγινε το δυστύχημα

Η 49χρονη ήταν ιδιοκτήτρια γνωστού και αγαπημένου φούρνου της τοπικής κοινότητας του Δαμάσιου.

Δείτε φωτογραφίες από το κατάστημα που διατηρούσε:

Ο φούρνος που άνηκε στην αδικοχαμένη 49χρονη

Ο φούρνος που άνηκε στην αδικοχαμένη 49χρονη Onlarissa.gr

Ο φούρνος που άνηκε στην αδικοχαμένη 49χρονη Onlarissa.gr

Είχε χάσει πρόσφατα την μητέρα της

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, όχι μόνο από το απρόσμενο και βίαιο τέλος της γυναίκας, αλλά και από το γεγονός ότι είχε πρόσφατα βιώσει την απώλεια της μητέρας της.

Η 49χρονη ήταν μητέρα δύο μεγάλων παιδιών, η κόρη είναι γιατρός και ο γιος πυροσβέστης.

