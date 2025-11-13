Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: «Πεταχτήκαμε, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος», λέει κάτοικος στο Newsbomb

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Πειραιά και συγκεκριμένα στη Μαρίνα Ζέας, όταν ξέσπασε φωτιά σε σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στο λιμάνι.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή γύρω στις 4 τα ξημερώματα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος.

Δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, προτού επεκταθεί σε περισσότερα σκάφη.

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει στο Newsbomb την ισχυρή έκρηξη που προηγήθηκε της φωτιάς. Ο κ. Χριστόδουλος Ρούσσος, ανέφερε: «Πεταχτήκαμε από τον ύπνο έντρομοι από τον κρότο της έκρηξης. Μένουμε στον Άγιο Βασίλειο, ακριβώς πάνω από τη Ζέα. Έχει ξαναγίνει αντίστοιχο περιστατικό. Η κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Λιμενικού ήταν σχεδόν άμεση. Έτρεξαν οι άνθρωποι».