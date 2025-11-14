Περισσότερα από 350 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν στην Ηγουμενίτσα

Τεράστια ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, μετά από κοινή επιχείρηση του Λιμενικού και κλιμακίου της Δίωξης Ναρκωτικών που είχε μεταβεί από την Αθήνα.

Αξιοποιώντας πληροφορίες, στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκε φορτηγό με πινακίδες Βουλγαρίας και Βούλγαρο οδηγό.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, το φορτηγό με σύμμεικτο φορτίο είχε ξεκινήσει από την Ισπανία και μέσω Ιταλίας έφτασε στην Ηγουμενίτσα με τελικό προορισμό περιοχή της Βουλγαρίας.

Με την αποβίβασή του στο λιμάνι σταθμεύθηκε για έλεγχο στον οποίο πήραν μέρος η Ομάδα Κ9 του Λιμενικού και αστυνομικοί της Δίωξης από την Αθήνα.

Στο φορτηγό και ανάμεσα στο φορτίο εντοπίστηκαν τέσσερις παλέτες κάνναβης.

Η συνολική ποσότητα εκτιμάται σε άνω των 350 κιλών, με αξία που χαρακτηρίζεται «δυσθεώρητη».

Ο οδηγός συνελήφθη και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Αστυνομίας στην Αθήνα από όπου αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις.

