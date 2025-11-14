Λάρισα: Θρήνος στην κηδεία της 49χρονης αρτοποιού που βρήκε τραγικό θάνατο στον φούρνο που δούλευε

Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της 49χρονης Ζωής, η οποία έχασε τραγικά τη ζωή της ενώ καθάριζε το ζυμωτήριο του φούρνου όπου εργαζόταν στη Λάρισα. Το φουλάρι που φορούσε πιάστηκε στους κυλίνδρους του μηχανήματος και την στραγγάλισε, προκαλώντας ακαριαίο θάνατο.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού, που συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο στη γυναίκα από το Δαμάσι της Λάρισας.

Τα δύο παιδιά της, απαρηγόρητα, μαζί με πλήθος κόσμου, βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα για να την αποχαιρετήσουν. Κρατώντας λευκά λουλούδια στα χέρια, συγγενείς και γνωστοί τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία, περιγράφοντάς την ως μια γυναίκα ευγενική, εργατική και αφοσιωμένη στην οικογένειά της.

«Ήταν μια από τις καλύτερες γυναίκες του χωριού μας, στοργική μάνα, μεγάλωσε και σπούδασε τα παιδιά της, φρόντιζε για το μεροκάματό της και συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός», λένε όσοι τη γνώριζαν.

Το δυστύχημα συνέβη καθώς καθάριζε το ζυμωτήριο του φούρνου. Το μπλε φουλάρι της πιάστηκε στους κυλίνδρους του μηχανήματος και την έπνιξε ακαριαία.

Έξω από τον φούρνο, φίλοι και γνωστοί αφήνουν λουλούδια και μηνύματα αγάπης στη μνήμη της. Η αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, προσπαθώντας να διαπιστώσει πώς η εργαζόμενη παγιδεύτηκε στο μηχάνημα.

