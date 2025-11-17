Πάτρα: Χειροπέδες σε 13χρονο και 15χρονο για κλοπή αυτοκινήτου
Συνελήφθη και η μητέρα του 13χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Χειροπέδες σε δύο ανηλίκους για κλοπή αυτοκινήτου καθώς και στη μητέρας ενός εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου πέρασαν αστυνομικοί στην Πάτρα το βράδυ της Κυριακής (16/11).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας: «Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, δυο ανήλικοι
ηλικίας 15 και 13 ετών, διότι ο πρώτος συλληφθείς οδηγούσε αυτοκίνητο,
το οποίο είχε αφαιρέσει νωρίτερα με τον 13χρονο».
«Συνελήφθη η μητέρα του 13χρονου για την παραμέληση της εποπτείας του», πρόσθεσε η ανακοίνωση της Αστυνομίας.
