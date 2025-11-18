Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Ποιοι άλλοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

Αφόρητος είναι και σήμερα (18/11) ο Κηφισός, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, στο ρεύμα προς Κόρινθο αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.