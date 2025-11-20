Ζαγόρι: Ο Δήμος ζητά κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυρές καταιγίδες στον Δήμο Ζαγορίου.

Σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Παπαευσταθίου, ο Δήμαρχος Ζαγορίου, Γεώργιος Σουκουβέλος, ζητά την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όπως αναφέρει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ επαρχιακές, δημοτικοί και αγροτικοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί λόγω πτώσεων πρανών και καθιζήσεων.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι πολλά ρέματα έχουν μπαζωθεί από φερτά υλικά και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, όπως η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση, έχουν υποστεί βλάβες. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ζαγορίου, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και στις Δ.Ε. Τύμφης, Κεντρικού Ζαγορίου, Βωβούσας και Παπίγκου.

Στην επιστολή ζητείται η άμεση έκδοση απόφασης για κήρυξη έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Ζαγορίου, για τουλάχιστον τρεις μήνες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αποκατάστασης των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία των δημοτών.

Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι οι απαιτούμενοι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό υπερβαίνουν τα διαθέσιμα μέσα του Δήμου, καθιστώντας την κήρυξη έκτακτης ανάγκης αναγκαία.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

