Θεσσαλονίκη: Έφτασε στην πλατεία Αριστοτέλους το χριστουγεννιάτικο έλατο ύψους 18 μέτρων - Βίντεο

Το χριστουγεννιάτικο έλατο, που ξεκίνησε το ταξίδι του από το Παλαιοχώρι της Αρναίας, από το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής και έφτασε στο κέντρο της πόλης συνοδεία περιπολικών, θα στολιστεί με χιλιάδες λαμπιόνια

Τα γιορτινά της φοράει σιγά σιγά η Θεσσαλονίκη μετρώντας αντίστροφα για την έλευση των Χριστουγέννων. Το «σφύριγμα» για την έναρξη των γιορτών δόθηκε με την άφιξη του επιβλητικού και ιδιαίτερα φουντωτού ελάτου, ύψους 18 μέτρων, στην πλατεία Αριστοτέλους.

Το χριστουγεννιάτικο έλατο, που ξεκίνησε το ταξίδι του από το Παλαιοχώρι της Αρναίας, από το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής και έφτασε στο κέντρο της πόλης συνοδεία περιπολικών, θα στολιστεί με χιλιάδες λαμπιόνια, ενώ η φωταγώγησή του έχει ήδη προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 8:30 το βράδυ. Η γιορτή για το άναμμα του δέντρου θα γίνει παρουσία του δημάρχου, Στέλιου Αγγελούδη και υπό τους ήχους των τραγουδιών του δημοφιλούς καλλιτέχνη, Αντώνη Ρέμου.

Οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης εδώ και μέρες ξεκίνησαν το στολισμό της πόλης, με τα φωτάκια να τοποθετούνται σε δέντρα και κολώνες, όπως επίσης και στις κεντρικές οδούς και πλατείες. Φέτος η αρχή του στολισμού γίνεται από τις γειτονιές, ενώ θα χρησιμοποιηθεί επιπλέον εορταστικός διάκοσμος καθώς επιδιορθώθηκαν στολίδια και λαμπιόνια που ήταν αναξιοποίητα στις αποθήκες για χρόνια.

Όσο για την πλατεία της Αριστοτέλους έχει αποφασιστεί οι τελευταίες εορταστικές πινελιές να μπουν μετά το άναμμα του δέντρου και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Η απόφαση ελήφθη από τη δημοτική αρχή για να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα λόγω της μαζικής προσέλευσης του κόσμου. Αντίθετα, πανέτοιμος με τα χρωματιστά στολίδια θα είναι ο υπόλοιπος άξονας.

Το εορταστικό πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που επιμελήθηκε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, φέρει τον τίτλο «Παιδικές Αναμνήσεις». Η δημοτική αρχή έχει ήδη αποφασίσει και για τις εκδηλώσεις αλλαγής του χρόνου. Η υποδοχή του 2026 θα πραγματοποιηθεί και φέτος με ένα μεγάλο πάρτι στο μνημείο- σύμβολο της πόλης, τον Λευκό Πύργο.

Ταυτόχρονα ξεκίνησαν να τοποθετούνται τα ξύλινα σπιτάκια στην πλατεία Δικαστηρίων, στη «σκιά» του αγάλματος του Βενιζέλου. Δεκάδες σπιτάκια που θα πουλούν από τις 7 Δεκεμβρίου και για ένα μήνα ζεστά ροφήματα, χριστουγεννιάτικα γλυκά, στολίδια και δώρα μαζί με το κατακόκκινο σπίτι του Αη Βασίλη θα συνθέτουν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, που στήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο.

