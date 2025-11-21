Σέρρες: Αγνοείται 85χρονος κυνηγός στο Καλόκαστρο
Η επιχείρηση εντοπισμού του ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα - Θα συνεχιστεί το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας
Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (21/11) η επιχείρηση εντοπισμού ενός 85χρονου κυνηγού ο οποίος αγνοείται στο Καλόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας στις Σέρρες.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 85χρονος με το μηχανάκι του έφυγε το πρωί για κυνήγι χωρίς όμως να έχει επιστρέψει ως το μεσημέρι, την ώρα που συνήθως επέστρεφε.
Ο γιος του ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Νιγρίτας και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες από αστυνομία, πυροσβεστική και κατοίκους της περιοχής.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και θα συνεχιστεί το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας.
