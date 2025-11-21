Σέρρες: Αγνοείται 85χρονος κυνηγός στο Καλόκαστρο

Η επιχείρηση εντοπισμού του ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα - Θα συνεχιστεί το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας

Newsbomb

Σέρρες: Αγνοείται 85χρονος κυνηγός στο Καλόκαστρο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (21/11) η επιχείρηση εντοπισμού ενός 85χρονου κυνηγού ο οποίος αγνοείται στο Καλόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 85χρονος με το μηχανάκι του έφυγε το πρωί για κυνήγι χωρίς όμως να έχει επιστρέψει ως το μεσημέρι, την ώρα που συνήθως επέστρεφε.

Ο γιος του ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Νιγρίτας και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες από αστυνομία, πυροσβεστική και κατοίκους της περιοχής.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και θα συνεχιστεί το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:52ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο ΗΠΑ για την Ουκρανία: Μερτς και Τραμπ «συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα»

22:44ΕΛΛΑΔΑ

«Η πρώην μου, μου έκανε βουντού», καταγγέλλει άνδρας - Τοποθετούσε καρφίτσες και άναβε κεριά

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος το χάος με τα πατίνια στην Αθήνα: Έρχονται νέοι κανόνες και «τσουχτερά» πρόστιμα

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση TIMES: Ο Τραμπ θεωρεί ότι ο Πούτιν κρατά όλα τα χαρτιά – Πώς θα αντιδράσει ο Ζελένσκι;

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκοι εμφανίστηκαν στον χώρο του ΤΕΦΑΑ - Δείτε βίντεο

22:15ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Μαρουσάκη: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Με την υπουργό Πολιτισμού συναντήθηκε η Γκίλφοϊλ: «Με εμπνέει η παγκόσμια πολιτιστική ηγεσία της Ελλάδας ως γενέτειρα της δημοκρατίας»

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: Τι είναι το φαινόμενο «orographic lifting» που «χτύπησε» τη Δυτική Ελλάδα

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Πώς πέρασε τις 20 ημέρες στη φυλακή - Δημοσιεύει το «Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στα Γρεβενά: Φωτιά σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης - Απεγκλωβίστηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Έντονη κακοκαιρία στην Ήπειρο: 187 κλήσεις στην Πυροσβεστική - Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

21:22LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα σε Σοφία Μουτίδου: «Γιατί το κάνεις αυτό; Θα φύγω σαν τον Γκλέτσο τώρα»

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγνοείται 85χρονος κυνηγός στο Καλόκαστρο

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: 21 Νοεμβρίου - Μια ημέρα σιωπής για να ακουστεί η φωνή των γυναικών

21:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Πιερρακάκη-Γκίλφοϊλ: Επενδύσεις και οικονομική συνεργασία στην ατζέντα

21:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συνεδριάσουν το Σάββατο για την Ουκρανία

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέα παραίτηση στο BBC: Αποχώρησε εξαιτίας «ζητημάτων διοίκησης» ο Shumeet Banerji

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Μοτοσικλετιστής έκανε ελιγμό για να αποφύγει πεζή και τράκαρε με παρκαρισμένο ΙΧ

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Stern: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία είναι ντροπή για την Ευρώπη - Κοιτάζει σαν το κουνέλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος το χάος με τα πατίνια στην Αθήνα: Έρχονται νέοι κανόνες και «τσουχτερά» πρόστιμα

22:15ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Μαρουσάκη: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια

21:22LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα σε Σοφία Μουτίδου: «Γιατί το κάνεις αυτό; Θα φύγω σαν τον Γκλέτσο τώρα»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: ΙΧ έπεσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα - Νεκρή 60χρονη πεζή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Επιμένει η εκπαιδευτικός του 6χρονου - «Πρέπει οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους»

16:09LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νόμιζα ότι είχα την καλύτερη παραγωγή, μέχρι που γνώρισα εσάς»

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: Τι είναι το φαινόμενο «orographic lifting» που «χτύπησε» τη Δυτική Ελλάδα

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Έντονη κακοκαιρία στην Ήπειρο: 187 κλήσεις στην Πυροσβεστική - Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Την Πέμπτη λήγει η προθεσμία στον Ζελένσκι για την υπογραφή του ειρηνευτικού σχεδίου

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς σε live μετάδοση Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση Καραναστάση

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας: « Μου είπαν πως αν μιλήσω θα κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή μου»

22:44ΕΛΛΑΔΑ

«Η πρώην μου, μου έκανε βουντού», καταγγέλλει άνδρας - Τοποθετούσε καρφίτσες και άναβε κεριά

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την ανασύνθεση»

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Stern: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία είναι ντροπή για την Ευρώπη - Κοιτάζει σαν το κουνέλι

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκοι εμφανίστηκαν στον χώρο του ΤΕΦΑΑ - Δείτε βίντεο

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημοπρασία της παλαιότερης γνωστής αριθμομηχανής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ