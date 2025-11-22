Φιλιππιάδα: Περιπετειώδης επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου από τις πλημμύρες - Δείτε το βίντεο
Αίσιο τέλος χάρη στην αυταπάρνηση των Καταδρομέων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σπάνια επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου που είχε παγιδευτεί λόγω των έντονων βροχοπτώσεων σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου.
Το άλογο είχε παγιδευτεί στα νερά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν τη Φιλιππιάδα.
Στο βίντεο φαίνονται τα μέλη της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας να εντοπίζουν το παγιδευμένο ζώο και στη συνέχεια να το δένουν με ένα σχοινί προκειμένου να το απελευθερώσουν.
Δείτε τη στιγμή της διάσωσης του αλόγου:
