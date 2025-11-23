ΑΣΕΠ: Όλα όσα αλλάζουν στις προσλήψεις στο Δημόσιο - Πότε είναι ο επόμενος διαγωνισμός

Το νέο μοντέλο επιλογής προσωπικού δεν θα βασίζεται πλέον μόνο σε τυπικά προσόντα, αλλά στην ικανότητα των υποψηφίων να συνεργάζονται, να επιλύουν κρίσεις και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, τονίζει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στις προσλήψεις του Δημοσίου.

Σε ό,τι αφορά στον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων για τους γραπτούς διαγωνισμούς, παραδέχεται ότι «δεν είναι ικανοποιημένος», καθώς η διαδικασία εξακολουθεί να διαρκεί 12–14 μήνες. Προσδιορίζει ότι ο στόχος είναι ο χρόνος έκδοσης να πέσει κάτω από το 12μηνο.

Την ίδια στιγμή, η Αρχή αντιμετωπίζει τη δυσπιστία ως προς την επιλογή διευθυντικών στελεχών από τους ίδους τους υποψηφίους και την αυξανόμενη πίεση λόγω των νέων αναγκών του κράτους.

Ο κ. Παπαϊωάννου ξεκαθαρίζει επίσης ότι «επιτυχών δεν σημαίνει διοριστέος», αφού οι προσλήψεις γίνονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες των φορέων — με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα νοσοκομεία, όπου πάνω από τους μισούς διοριστέους αρνούνται τελικά τη θέση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αρχής, ως χώρα ανέκαθεν προτιμούσαμε τα τυπικά μόρια. «Παρόλο που στον νόμο Πεπονή οι διαγωνισμοί ήταν ο κανόνας και τα μόρια η εξαίρεση, στηνπράξη αυτά αντιστράφηκαν. Στηριζόμασταν μόνο στα τυπικά προσόντα, αλλά και όποτε κάναμε διαγωνισμό βλέπαμε μόνο τις γνώσεις. Η κοινωνία μας αυτά ήθελε, λόγω και της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Εάν έχουμε ένα πρόβλημα στη Δημόσια Διοίκηση, δεν είναι η έλλειψη γνώσεων –που στο κάτω κάτω μπορεί να αναπληρώσει κανείς με τη συνεχή εκμάθηση – αλλά δεξιοτήτων, δηλαδή μπορεί ο υπάλληλος να συνεργαστεί με τους συναδέλφους του, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να δώσει λύση σε κρίσεις; Αυτές τις δεξιότητες δεν τις είχαμε ψάξει ποτέ».

Τέλος, απαντώντας στο ζήτημα της ανεξαρτησίας των Αρχών, επισημαίνει: «Η ανεξαρτησία δεν δηλώνεται, αποδεικνύεται. Είναι μια μάχη καθημερινή».

Τι αλλάζει το 2027

Ο επόμενος πανελλαδικός γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί το 2027, με δύο μόνιμα εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη εξεταστική διάρκεια. «Θέλουμε μια διαδικασία συνεχούς ροής, ώστε ο υποψήφιος να μπορεί να κλείνει ραντεβού για εξέταση μήνες πριν», αποκαλύπτει.

Στόχος είναι μια διαρκής διαδικασία, που θα δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους να κλείνουν ραντεβού για την εξέταση μήνες πριν, ενώ το χρονικό... παράθυρο της εξεταστικής διαδικασίας αυτής καθαυτήν θα είναι πολύ μεγαλύτερο (και όχι μόνο ενάμισης μήνας, όπως ήταν στον φετινό).

Το στοίχημα, όπως το θέτει, είναι σαφές: Ένα ΑΣΕΠ που δεν θα περιορίζεται στον έλεγχο δικαιολογητικών, αλλά θα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην επιλογή προσωπικού, με σύγχρονα, διαφανή και αξιόπιστα εργαλεία.

Διαβάστε επίσης