Βάρκιζα: Τέσσερις τραυματίες και οκτώ συλλήψεις από το άγριο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων

Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Ποσειδώνος στη Βάρκιζα, όταν δύο ομάδες νεαρών συγκρούστηκαν άγρια, πιθανότατα λόγω διαφωνίας για μία κοπέλα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες: Στην πρώτη συμμετείχαν Έλληνες και Αλβανοί, ενώ στη δεύτερη υπήκοοι Πακισταν και Βουλγαρίας.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής δύο Έλληνες, ένας 16χρονος και ένας 19χρονος, τραυματίστηκαν από χρήση σωματικής βίας. Ακόμη δύο Πακιστανοί, ηλικίας 16 και 15 ετών, τραυματίστηκαν με μαχαίρι. Ο 16χρονος έφερε τραύματα στην κοιλιά, στον δεξί ώμο και στο αριστερό μπράτσο, ενώ ο 15χρονος τραυματίστηκε επίσης στην κοιλιακή χώρα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας και στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Οι δύο Έλληνες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στο πλαίσιο των ερευνών προσήχθησαν ένας 17χρονος Βούλγαρος, δύο Έλληνες 18 και 20 ετών και ένας 17χρονος Αλβανός. Συνολικά συνελήφθησαν οκτώ άτομα για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και –κατά περίπτωση– για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ένας Έλληνας και ένας Πακιστανός βρέθηκαν να φέρουν μαχαίρια.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου συνεχίζονται από τις Αρχές.

