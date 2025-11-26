Τροχαίο στη Λ. Αθηνών Σουνίου - Καταστράφηκε ολοσχερώς στάση λεωφορείου

Η στάση μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στη Λ. Αθηνών Σουνίου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στην Ανάβυσσο στην παραλιακή, στο ύψος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Μάλιστα μετά το τροχαίο διαλύθηκε η στάση του λεωφορείου, ενώ σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σαρωνικού αναφέρει πως η στάση έχει πάρει επικίνδυνη κλίση προς τον δρόμο.

Τα συνεργεία του Δήμου βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν για την άμεση απομάκρυνσή της.

