Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος για επίθεση σε βάρος αστυνομικού

Από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη 32χρονος, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, κατά τη διενέργεια ειδικών ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ενώ συνέχισε την επίθεση και αφού ο αστυνομικός είχε πέσει στο έδαφος.

Ακολούθως, κατά τη διαδικασία ακινητοποίησής του, ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε σθεναρά, με αποτέλεσμα, προκειμένου να δεσμευθεί και να συλληφθεί, να χρησιμοποιηθεί από τους αστυνομικούς η απολύτως αναγκαία βία.

Ο παθών αστυνομικός μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

