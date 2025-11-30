Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος

Θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα η είδηση για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου, σε ηλικία 61 ετών.

Ο Πατρινός δημοσιογράφος έδωσε γενναία μάχη με ασθένεια που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Χωρίτος

Για δεκαετίες υπηρέτησε τα τοπικά ΜΜΕ της Πάτρας, τόσο από τη θέση του Διευθυντή Σύνταξης και Ειδήσεων, όσο και από αυτή του εκδότη. Είχε συνεργαστεί με τις εφημερίδες «Σημερινή» και «Ημέρα».

Υπηρέτησε, επίσης, τη δημοσιογράφια και από τον χώρο του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

H κηδεία του Δημήτρη Χωρίτου θα γίνει την Τρίτη στις 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Πατρών.

Διαβάστε επίσης