Ρόδος: Το μήνυμα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ στον επιλοχία που τραυματίστηκε στην έκρηξη

Ο πατέρας του άτυχου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη στέκεται στο πλευρό του επιλοχία που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη στη Ρόδο

Ρόδος: Το μήνυμα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ στον επιλοχία που τραυματίστηκε στην έκρηξη

Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμο

Μάχη για τη ζωή δίνει ο 39χρονος επιλοχίας που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής της Ρόδου. Από την ισχυρή αυτή έκρηξη έχασε τη ζωή του ο 19χρονος στρατιώτης Ραφαήλ Γαλυφιανάκης, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο κατά τη διάρκεια άσκησης.

Ο πατέρας του άτυχου στρατιώτη, Μάνος Γαλυφιανάκης, παρά τον βαρύ πόνο της απώλειας, εξέφρασε μέσω του ΑΝΤ1, τη στήριξή του στον τραυματία επιλοχία και ευχήθηκε την άμεση ανάρρωσή του. «Να αναρρώσει γρήγορα το παλικάρι, να δει την οικογένειά του. Εγώ προσωπικά θα τον επισκεφτώ. Να μην ξανατύχει τίποτα σε άλλη οικογένεια», δήλωσε.

Ο 39χρονος επιλοχίας νοσηλεύεται για πέμπτη ημέρα στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του χεριού από τον αγκώνα και κάτω, καθώς δεν ήταν δυνατή η συγκόλληση λόγω της έκτασης της βλάβης. Παράλληλα, φέρει τραύματα στον θώρακα και οίδημα στο κεφάλι. Στο πλευρό του 39χρονου βρίσκεται συνεχώς η σύζυγός του, ενώ η ιατρική ομάδα του 401 ΓΣΝΑ παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του.

Ο 39χρονος πυροτεχνουργός αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί αφαίρεσαν θραύσματα από το σώμα του, ώστε να καταστεί ασφαλής η διακομιδή του με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Αθήνα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν έχει ακόμη διαφύγει τον κίνδυνο.

