Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός τους

Ένα χρόνο νωρίτερα είχαν χάσει τον γιο τους

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός τους
Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Κερατσίνι, όταν ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό στο μπαλκόνι του σπιτιού τους από τον εγγονό τους. Πριν ένα χρόνο είχε πεθάνει ο γιος τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το πρωί του Σαββάτου (29/11), ο εγγονός του ζευγαριού τους επισκέφτηκε, όπως συνήθιζε να κάνει, και βρέθηκε αντιμέτωπος με το τραγικό θέαμα. Εντόπισε τον παππού και την γιαγιά του ξαπλωμένους πλά πλάι, χωρίς πνοή, στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.

«Με πήρε τηλέφωνο ο εγγονός. Βρήκε νεκρούς τον παππού του και τη γιαγιά έξω από το σπίτι. Ο παππούς ήταν ανάσκελα και η γιαγιά ήταν μπρούμυτα και προς τα μέσα, προς το σπίτι, με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή», ανέφερε γειτόνισσα στο Mega.

Ο εγγονός του ζευγαριού, που πριν από λίγο καιρό είδε τον πατέρα του να ξεψυχάει στα χέρια του, μίλησε στο MEGA και την εκπομπή Live News περιγράφοντας το μοιραίο πρωινό: «Εγώ είχα πάει να τους πάω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους, και τίποτα… πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου, στα χέρια μου, μπροστά στα μάτια τους και εντάξει, οι άνθρωποι τώρα τελευταία ήταν σε δύσκολη κατάσταση».

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί από 15 χρόνων. Ήταν πάντα μαζί μέχρι και τώρα πέθαναν μαζί», συμπλήρωσε ο εγγονός.

Γείτονας του ζευγαριού ανέφερε στο Mega: «Χάσανε έναν γιο πριν από δύο χρόνια από καρδιά και είχαν καταπέσει. Ο ένας έπεσε και μετά πήγε και βοήθησε ο άλλος. Τους βρήκαν ταυτόχρονα και τους δύο. Τον τελευταίο χρόνο, που πέθανε ο γιος επειδή ήταν συνέχεια μαζί τους, είχαν καταπέσει πολύ».

«Ο παππούς βγήκε να πλύνει κάποια λεκάνη και όταν η γιαγιά άκουσε τον παππού που έπεσε, πήγε να βγει έξω έτσι όπως ήταν και μάλλον έπαθαν ανακοπή και οι δύο», συμπλήρωσε.

Η ιατροδικαστική έκθεση, εκ πρώτης όψεως, δείχνει ισχαιμία μυοκαρδίου και για τους δύο. Πρώτος εξέπνευσε από ανακοπή ο παππούς και στη συνέχεια η σύζυγός του.

Όλοι μιλούν για ένα αγαπημένο ζευγάρι που μέχρι και τις τελευταίες τους στιγμές φρόντιζε ο ένας τον άλλον.

Η κηδεία τους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

