Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε εορταστική εκδήλωση για τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών

Η Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ατόμων & Οικογενειών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) διοργάνωσε μεγάλη εορταστική εκδήλωση για τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025, στο κατάμεστο Αμφιθέατρο του Goethe Institut-Athen, παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου, κ. Θάνου Πλεύρη, του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού, του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ε.Σ. κ. Γεώργιου Σκούμα και πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας.

Βίντεο του Ε.Ε.Σ. εδώ:

Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσιο μουσικοθεατρικό πρόγραμμα από τους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ., προσφορά προσωποποιημένων δώρων από τους εργαζομένους της εταιρείας P&G, που στηρίζει την εν λόγω πρωτοβουλία για έκτη συνεχόμενη φορά, καθώς και δώρα από τον Δήμο Αθηναίων. Παράλληλα, οι μικροί μας φίλοι απόλαυσαν παραδοσιακά κάλαντα από διάφορα μέρη της Ελλάδας, καθώς και τη θεατρική παράσταση με τίτλο: «Handmade Christmas», από τη χορωδία και τη θεατρική ομάδα των εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ.

Την εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. τίμησαν με την παρουσία τους ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης & Εφημέριος πάτερ Αμφιλόχιος Διαμαντίδης (εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου), ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου κ. Θάνος Πλεύρης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας κα Μαρία Στρατηγάκη (Εκπρόσωπος Δημάρχου Αθηναίων) , η Αντιπεριφερειάρχης Παρκών Αλσων και Υγείας Ζώων κα Ρίτα Πικρού - Μωραϊτάκη, καθώς και στελέχη της P&G που για άλλη μια χρονιά προσέφεραν χαρά στα παιδιά που υποστηρίζονται από τις κοινωνικές δομές του.