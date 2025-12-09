Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που υπέστη εγκεφαλικό επειδή θα του θανατώσουν το κοπάδι με τα πρόβατα

«Εγώ με τα πρόβατα έζησα μια ζωή», λέει φανερά συγκινημένος ο κτηνοτρόφος που θα χάσει ολόκληρο το κοπάδι του εξαιτίας της ευλογιάς 

Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που υπέστη εγκεφαλικό επειδή θα του θανατώσουν το κοπάδι με τα πρόβατα

 ο κ. Κώστας Θεοφίλου που θα χάσει ολόκληρο το κοπάδι του εξαιτίας της ευλογιάς 

Συγκλόνισε με τις νέες δηλώσεις του ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης που υπέστη εγκεφαλικό στο άκουσμα της είδησης πως θα πρέπει να θανατώσει ολόκληρο το κοπάδι του αποτελούμενο από 450 πρόβατα, εξαιτίας της ευλογιάς.

Ο ίδιος παρά την έντονη περιπέτεια υγείας που πέρασε από τη στενοχώρια του, έλαβε εξιτήριο και βρέθηκε ξανά στο πλευρό των αγαπημένων του ζώων, ταίζοντάς τα για μια τελευταία φορά, πριν του τα πάρουν για να τα θανατώσουν.

«Είμαι στενοχωρημένος. Αυτό που περνάμε τώρα εδώ οικογενειακώς δεν ήθελα να συμβεί. Εγώ με τα πρόβατα έζησα μια ζωή», δήλωσε αρχικά πικραμένος ο κ. Κώστας.

«Εμείς σηκωθήκαμε, τα ταΐσαμε τα πρόβατα. Είχα κι ένα γεννημένο, έδωσα λίγο γαλατάκι στο μωρό γιατί δεν μπορούσε να βυζάξει».

Μέχρι τελευταία στιγμή τα ταΐζει και τα φροντίζει. «Θα τα στείλω τα πρόβατα νηστικά; Εγώ θα σηκωθώ από τις 4 ώρα το πρωί, να τα στείλω τα πρόβατα χορτάτα», συμπλήρωσε ο κ. Κώστας.

Παράταση μέχρι την Τετάρτη στη θανάτωση των ζώων

Η οικογένεια Θεοφίλου είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Αγωνίστηκαν τουλάχιστον για δύο μήνες για να κρατήσουν τα πρόβατά τους. Δεν παλεύουν απλά για τα ζωντανά αυτά, αλλά για να διατηρηθεί μια ολόκληρη φυλή. Επί του παρόντος έχει δοθεί παράταση ζωής για τα ζωντανά τους μέχρι την Τετάρτη. «Μου λένε δεν θα έρθουμε σήμερα λόγω καιρικών συνθηκών, θα έρθουμε την Τετάρτη», λέει ο κ. Θεοφίλου.

«Μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγουν θα τα ταΐζω. Θα τα ταΐσω, θα τα πάρουν την Τετάρτη το πρωί, θα τα ταΐσω και μετά να τα πάρουν. Και το κρίμα στον λαιμό τους», ξεσπά η σύζυγος του κ. Κώστα.

Το μαντρί του κ. Κώστα Θεοφίλου σε λίγα εικοσιτετράωρα θα μείνει άδειο για πρώτη φορά από τότε που θυμάται τον εαυτό του. Λυγίζει. Τα λόγια του είναι αποκαλυπτικά για τα όσα βιώνει, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες. «Ας μου δώσουν τα χρωστούμενα και δεν θέλω αποζημίωση...».

Γιατί είναι σπάνια τα πρόβατα της οικογένειας Θεοφίλου

Τα πρόβατα του κτηνοτρόφου από τη Θεσσαλονίκη ανήκουν σε μία ιστορική φυλή, αυτή του Ρουμλουκίου, που είναι και προστατευόμενη, καθώς είναι φυλή προς εξαφάνιση.

Ο κ. Κώστας δεν γνώριζε ότι τα πρόβατά του ανήκουν στην ιστορική φυλή και το έμαθε τυχαία πριν από κάποια χρόνια. Γιατί όμως είναι ιστορική αυτή η φυλή; Πρόκειται για μια από τις παλιότερες αυτόχθονες φυλές στη χώρα μας.

Πήρε το όνομά της από την ομώνυμη περιοχή της Ημαθίας, όπου εγχώρια πεδινά πρόβατα διασταυρώθηκαν με κοπάδια Αλβανών νομάδων. Για δεκαετίες, η φυλή απλωνόταν σε μεγάλο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας, σιγά-σιγά όμως, άρχισε να μειώνεται ο πληθυσμός της.

Ποια είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά των προβάτων της φυλής του Ρουμλουκίου

Η συγκεκριμένη φυλή προβάτων είναι πολύ ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Η μοναδική ενδεχομένως στη χώρα μας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορούν να τραφούν μόνο με βοσκή. Ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν και στα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγμα, το κριάρι έχει μαύρα στίγματα στο κεφάλι. Κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι αν θανατωθούν τα πρόβατα του κ. Κώστα δεν γνωρίζουν να υπάρχει άλλο κοπάδι της ιστορικής φυλής στην Ελλάδα!

