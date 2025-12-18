Η ΓΙΩΤΗΣ παρουσιάζει την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., μια από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες στον τομέα των τροφίμων, δημοσίευσε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024, αποτυπώνοντας τη δέσμευσή της σε δράσεις βιωσιμότητας, υπεύθυνης παραγωγής και κοινωνικής προσφοράς.

Στην Έκθεση παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα ως προς την πλήρη εναρμόνιση της Εταιρείας με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και οι πρακτικές που εφαρμόζει καθημερινά για να συνεισφέρει στη διασφάλιση της προστασίας και της διατήρησης των φυσικών πόρων, την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και την υγεία, την ασφάλεια και την επαγγελματική εξέλιξη ων εργαζομένων της.

Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: «Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας να αναπτύσσεται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, επενδύοντας σε μια πιο βιώσιμη και υγιή κοινωνία».

Στην Έκθεση αποτυπώνονται οι βασικές δράσεις και επιδόσεις της Εταιρείας στους πυλώνες Περιβάλλον, Έρευνα & Ανάπτυξη, Κοινωνία και Άνθρωπος.

Επενδύοντας στο Περιβάλλον

Το 2024, η ΓΙΩΤΗΣ κάλυψε το 36,45% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενισχύοντας έμπρακτα τη στρατηγική της για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε σύγκριση με το 2022, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η συστηματική επένδυση της Εταιρείας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι εκπομπές CO₂ μειώθηκαν κατά 19,2%, αντανακλώντας τη σωρευτική πρόοδο της περιόδου 2022–2024.

Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, η χρήση ορυκτών καυσίμων μειώθηκε κατά 6,8%.

Επιπλέον, η Εταιρεία συνέχισε τις δράσεις περιορισμού αποβλήτων και πλαστικών, με τη χρήση υλικών συσκευασίας να παρουσιάζει σταθερά πτωτική πορεία.

Επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. επενδύει συστηματικά στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης μέσω του ομώνυμου τμήματος, το οποίο σχεδιάζει καινοτόμα προϊόντα διατροφής που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Το τμήμα Καινοτομίας φροντίζει για την αναβάθμιση των υποδομών και υποστηρίζει τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διεργασιών. Παράλληλα, το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του πλάνου ελέγχου και ποιότητας, με στόχο την παροχή ασφαλών, υψηλής ποιότητας προϊόντων που καλύπτουν τις προσδοκίες καταναλωτών και συνεργατών.

Επενδύοντας στην Κοινωνία

Στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. υλοποιεί σημαντικό έργο με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, ο οποίος αναπτύσσεται σε δύο κύριους πυλώνες.

Μέσω του προγράμματος δωρεάς τροφίμων «Θρέφουμε με Αγάπη», το 2024 στήριξεπερισσότερους από 100 κοινωνικούς φορείς σε όλη τη χώρα, προσφέροντας περισσότερες από 500.000 μερίδες τροφίμων, καθώς και 20 τόνους αλεύρων.

Εξίσου σημαντικό ήταν και το αποτύπωμα του προγράμματος «Μια ελπίδα γεννιέται!» για τη στήριξη των γεννήσεων και τη μείωση της υπογεννητικότητας. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, σημειώθηκαν 75 γεννήσειςσε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, ενώ προσφέρθηκαν πάνω από 32.000 βρεφικά γεύματα στις ωφελούμενες οικογένειες.

Επενδύοντας στον άνθρωπο

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΓΙΩΤΗΣ ανήλθε σε 432 εργαζόμενους, με 63 νέες προσλήψεις εντός του 2024. Το 38% των εργαζομένων είναι κάτω των 30 ετών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία νεότερων ηλικιών.

Παράλληλα, η Εταιρεία φιλοξένησε 116 φοιτητές πρακτικής άσκησης, ενισχύοντας τη σύνδεση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. για υπεύθυνη και βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη. Με σταθερό προσανατολισμό στους πυλώνες του ESG, η Εταιρεία συνεχίζει να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή εδώ