Ηράκλειο: Φωτιά σε στύλο της ΔΕΗ

Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (18/12) στην οδό Ανθέων στο Ηράκλειο, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε στύλο της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ένα πυροσβεστικό όχημα με το ανάλογο προσωπικό, το οποίο προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με το neakriti.gr, από το περιστατικό δεν κινδύνευσαν κατοικίες, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διερευνώνται.

