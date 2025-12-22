Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών - «Σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο»

Αποκαλυπτική είναι η υπόθεση εξάρθρωσης κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, στο οποίο εμπλέκονταν και ανήλικοι μαθητές. Συνολικά συνελήφθησαν 12 άτομα, εκ των οποίων οι έξι ήταν ανήλικοι, ενώ οι Αρχές έφεραν στο φως μια ιδιαίτερα βίαιη και σκληρή δράση της συμμορίας.

Τα μέλη του κυκλώματος εξανάγκαζαν μαθητές να διακινούν ναρκωτικές ουσίες ακόμη και μέσα στα σχολεία τους. Όσοι ανήλικοι δεν συμμορφώνονταν με τις εντολές, τιμωρούνταν με ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια. Σε βίντεο που έχουν κατασχεθεί, καταγράφονται σκηνές ωμής βίας, με ανήλικους να δέχονται χτυπήματα, να εξευτελίζονται και να αναγκάζονται να καπνίσουν.

Οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της οργάνωσης περιγράφονται ως ιδιαίτερα επιθετικοί και αδίστακτοι. Οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές αποτυπώνουν το κλίμα φόβου και απειλών που επικρατούσε, με αρχηγικά μέλη να βρίζουν και να εκφοβίζουν μαθητές για να τους υποχρεώσουν να υπακούσουν.

Οι ανήλικοι φέρονται να διακινούσαν κυρίως κάνναβη αλλά και κοκαΐνη σε περιοχές όπως η Νέα Φιλαδέλφεια, η Νέα Χαλκηδόνα και τα Άνω Πατήσια. Σε περιπτώσεις παραβίασης των «κανόνων», αρχηγός και υπαρχηγός τιμωρούσαν τα παιδιά σβήνοντας τσιγάρα πάνω στο σώμα τους.

Παράλληλα, σε άλλες συνομιλίες περιλαμβάνονται οδηγίες για αγοραπωλησίες αλλά και απειλές για χρήματα που φέρεται να χρωστούσαν οι ανήλικοι, με τους δράστες να τους εκβιάζουν με ξυλοδαρμό αν δεν συμμορφώνονταν άμεσα.

Κατά τις εφόδους, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης κρυμμένες ακόμη και σε τάπερ ή σε ειδικές κρύπτες σε τοίχους, καθώς και ζυγαριές ακριβείας και μεγάλο αριθμό κινητών τηλεφώνων. Οι συλλήψεις αφορούν συνολικά 12 άτομα, ανάμεσά τους έξι μαθητές.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία μητέρας ανήλικου που μίλησε στο Mega για την υπόθεση, δηλώνοντας:«Δεν είχα την παραμικρή ιδέα, ήξερα και νόμιζα ότι δουλεύει ντελίβερι. Η Αστυνομία με ενημέρωσε και εγώ το μόνο που είχα δει, είχα παρατηρήσει ήταν μία περίεργη συμπεριφορά. Αντιδρούσε σε οποιοδήποτε θέμα. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις ας πούμε στο παιδί. Τον έβλεπα τον τελευταίο μήνα κουρασμένο και με κάποια σημάδια. Όσο περνούσε ο καιρός τον έβλεπα και πιο άσχημα, τον πίεσα για να μου μιλήσει αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μου μιλούσε, δεν έλεγε τίποτα. Τώρα τελευταία άρχισε να ανοίγεται και μου είπε ότι κάθε φορά που δεν έκανε ό,τι ακριβώς του έλεγαν, τότε του την έστηναν κάτω από το σπίτι μόλις γυρνούσε από τη δουλειά του. Μου είπε ότι ήταν τρία άτομα και τον χτυπούσαν. Ο ένας εξ’ αυτών του έσβηνε μάλιστα, μου είπε το παιδί, και τσιγάρα στην πλάτη, στο πόδι και στην κοιλιά του και του λέγανε τον ρωτούσαν θα το ξανακάνεις. Παραλίγο να μπλέξουν και τον ανιψιό μου. Ήθελε να βγάζει τα έξοδα του το παλικάρι, το παιδί ήθελε να βγάζει τα έξοδα του γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά, φυσικά και εγώ αν το ήξερα ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να τον αφήναμε έτσι. Το ξύλο που έφαγε το παιδί μου να το πληρώσουν οι άνθρωποι αυτοί που το χτύπαγαν», λέει η μητέρα ενός 16χρονου.

Oι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Χαρακτηριστικές είναι οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές:

– Αρχηγικό μέλος: Έλα…..τι μου το κλείνεις εμένα στη μάπα μην σε….

– Μαθητής: Καταλάθος το έκανα.

– Αρχηγικό μέλος : Γ…..το σπίτι σου μ…. Πού είσαι;

– Μαθητής: Σχολείο.

– Αρχηγός: «Ρε βλάκα, θα σου γ….. το σπίτι ρε βλάκα. Σου έχω πει εγώ πότε μ….. μη σου…».

– Αρχηγικό μέλος: Πού είσαι;

– Μαθητής: Σχολείο.

– Αρχηγικό μέλος: Ωραία, χωρίς πολλά-πολλά. Mην με ζαλίζεις με τα έχω σχολείο, έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα, πας παίρνεις ‘ένα λεπτάκι’, τσακίζεσαι και τα φέρνεις εκεί στην πλατεία πίσω από τον πατέρα σου.

– Μαθητής: Σε πόση ώρα;

– Αρχηγικό μέλος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί, γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο μπρο.

Διαβάστε επίσης