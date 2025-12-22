Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών - «Σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο»

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έξι ανήλικοι

Newsbomb

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών - «Σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποκαλυπτική είναι η υπόθεση εξάρθρωσης κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, στο οποίο εμπλέκονταν και ανήλικοι μαθητές. Συνολικά συνελήφθησαν 12 άτομα, εκ των οποίων οι έξι ήταν ανήλικοι, ενώ οι Αρχές έφεραν στο φως μια ιδιαίτερα βίαιη και σκληρή δράση της συμμορίας.

Τα μέλη του κυκλώματος εξανάγκαζαν μαθητές να διακινούν ναρκωτικές ουσίες ακόμη και μέσα στα σχολεία τους. Όσοι ανήλικοι δεν συμμορφώνονταν με τις εντολές, τιμωρούνταν με ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια. Σε βίντεο που έχουν κατασχεθεί, καταγράφονται σκηνές ωμής βίας, με ανήλικους να δέχονται χτυπήματα, να εξευτελίζονται και να αναγκάζονται να καπνίσουν.

Οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της οργάνωσης περιγράφονται ως ιδιαίτερα επιθετικοί και αδίστακτοι. Οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές αποτυπώνουν το κλίμα φόβου και απειλών που επικρατούσε, με αρχηγικά μέλη να βρίζουν και να εκφοβίζουν μαθητές για να τους υποχρεώσουν να υπακούσουν.

Οι ανήλικοι φέρονται να διακινούσαν κυρίως κάνναβη αλλά και κοκαΐνη σε περιοχές όπως η Νέα Φιλαδέλφεια, η Νέα Χαλκηδόνα και τα Άνω Πατήσια. Σε περιπτώσεις παραβίασης των «κανόνων», αρχηγός και υπαρχηγός τιμωρούσαν τα παιδιά σβήνοντας τσιγάρα πάνω στο σώμα τους.

Παράλληλα, σε άλλες συνομιλίες περιλαμβάνονται οδηγίες για αγοραπωλησίες αλλά και απειλές για χρήματα που φέρεται να χρωστούσαν οι ανήλικοι, με τους δράστες να τους εκβιάζουν με ξυλοδαρμό αν δεν συμμορφώνονταν άμεσα.

Κατά τις εφόδους, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης κρυμμένες ακόμη και σε τάπερ ή σε ειδικές κρύπτες σε τοίχους, καθώς και ζυγαριές ακριβείας και μεγάλο αριθμό κινητών τηλεφώνων. Οι συλλήψεις αφορούν συνολικά 12 άτομα, ανάμεσά τους έξι μαθητές.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία μητέρας ανήλικου που μίλησε στο Mega για την υπόθεση, δηλώνοντας:«Δεν είχα την παραμικρή ιδέα, ήξερα και νόμιζα ότι δουλεύει ντελίβερι. Η Αστυνομία με ενημέρωσε και εγώ το μόνο που είχα δει, είχα παρατηρήσει ήταν μία περίεργη συμπεριφορά. Αντιδρούσε σε οποιοδήποτε θέμα. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις ας πούμε στο παιδί. Τον έβλεπα τον τελευταίο μήνα κουρασμένο και με κάποια σημάδια. Όσο περνούσε ο καιρός τον έβλεπα και πιο άσχημα, τον πίεσα για να μου μιλήσει αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μου μιλούσε, δεν έλεγε τίποτα. Τώρα τελευταία άρχισε να ανοίγεται και μου είπε ότι κάθε φορά που δεν έκανε ό,τι ακριβώς του έλεγαν, τότε του την έστηναν κάτω από το σπίτι μόλις γυρνούσε από τη δουλειά του. Μου είπε ότι ήταν τρία άτομα και τον χτυπούσαν. Ο ένας εξ’ αυτών του έσβηνε μάλιστα, μου είπε το παιδί, και τσιγάρα στην πλάτη, στο πόδι και στην κοιλιά του και του λέγανε τον ρωτούσαν θα το ξανακάνεις. Παραλίγο να μπλέξουν και τον ανιψιό μου. Ήθελε να βγάζει τα έξοδα του το παλικάρι, το παιδί ήθελε να βγάζει τα έξοδα του γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά, φυσικά και εγώ αν το ήξερα ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να τον αφήναμε έτσι. Το ξύλο που έφαγε το παιδί μου να το πληρώσουν οι άνθρωποι αυτοί που το χτύπαγαν», λέει η μητέρα ενός 16χρονου.

Oι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Χαρακτηριστικές είναι οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές:

– Αρχηγικό μέλος: Έλα…..τι μου το κλείνεις εμένα στη μάπα μην σε….

– Μαθητής: Καταλάθος το έκανα.

– Αρχηγικό μέλος : Γ…..το σπίτι σου μ…. Πού είσαι;

– Μαθητής: Σχολείο.

– Αρχηγός: «Ρε βλάκα, θα σου γ….. το σπίτι ρε βλάκα. Σου έχω πει εγώ πότε μ….. μη σου…».

– Αρχηγικό μέλος: Πού είσαι;

– Μαθητής: Σχολείο.

– Αρχηγικό μέλος: Ωραία, χωρίς πολλά-πολλά. Mην με ζαλίζεις με τα έχω σχολείο, έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα, πας παίρνεις ‘ένα λεπτάκι’, τσακίζεσαι και τα φέρνεις εκεί στην πλατεία πίσω από τον πατέρα σου.

– Μαθητής: Σε πόση ώρα;

– Αρχηγικό μέλος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί, γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο μπρο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έφτασε στο Κάουνας η αποστολή

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια με τον 43χρονο που απειλούσε να αυτοκτονήσει με υγραέριο στο διαμέρισμά του

19:23ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις από μαχητικά αεροσκάφη όσο ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Ισραήλ

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών - Δείτε live

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Chrissy Teigen: Έσπασε το μπροστινό της δόντι με ζαχαρωτά παίζοντας με τα μικρά παιδιά της - «Τι τραβάνε οι γονείς»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Προχωράει η Δημοτική Συγκοινωνία για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Διχάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φαράγγι της Σαμαριάς

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτη: Γυαλιά VR έβαλαν ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη – Δείτε βίντεο

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που τεράστιο κύμα «καταπίνει» τουρίστρια που ποζάρει στα βράχια για φωτογραφία

18:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Ενισχύεται η στρατηγική συνεργασία σε άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η πριγκίπισσα Τατιάνα Ράντζιβιλ, η καλύτερη φίλη της βασίλισσας Σοφίας

18:32LIFESTYLE

«Μια νύχτα μόνο» - «Η Γη της ελιάς»: Φινάλε για τις δύο σειρές του MEGA

18:32LIFESTYLE

Τηλεμαραθώνιος ANT1: Στις 520.000 ευρώ μέχρι στιγμής το κοντέρ

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία - «Σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο» - Έσβηναν πάνω τους τσιγάρα και τους ξυλοκοπούσαν

18:30ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται καραμέλες, διότι δεν αναγράφεται προειδοποίηση στη συσκευασία

18:26LIFESTYLE

«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία» - Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη

18:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΜΕΓΑ ανάμεσα στους True Leaders 2024!

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση Βελγίδας τουρίστριας στην Αυστραλία - Δύο χρόνια μετά βρήκαν το κινητό της στη ζούγκλα

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες άδειασαν τέσσερις τόνους κοπριάς έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών - Δείτε live

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

18:26LIFESTYLE

«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία» - Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη για τον έλεγχο επιδοτήσεων πάνω από 122.000 ευρώ

16:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η πριγκίπισσα Τατιάνα Ράντζιβιλ, η καλύτερη φίλη της βασίλισσας Σοφίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ