Πέθανε ο δημοσιογράφος Μανώλης Παντινάκης

Ο δημοσιογράφος Μανώλης Παντινάκης, ο οποίος υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία, έφυγε από τη ζωή. Βρισκόταν στον χώρο της δημοσιογραφίας από τη δεκαετία του 1970, εργάστηκε στις εφημερίδες «Ρεθεμνιώτικα Νέα», «Η Τόλμη» και «Τα Νέα» της Αθήνας, ενώ είχε συνεργαστεί και με τον Όμιλο ΚΡΗΤΗ TV.

Γεννήθηκε στο Σπήλι του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το 1977, διακρινόμενος για το ρεπορτάζ και τη δημοσιογραφική ματιά του.

Από το 2003 αφιερώθηκε στην ιστορική έρευνα, εστιάζοντας στην περίοδο της Κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου στην Κρήτη, φέρνοντας στο φως ντοκουμέντα και άγνωστες πτυχές της ιστορίας.

Μέσα από αυτήν τη δραστηριότητά του συνέγραψε πληθώρα ιστορικών βιβλίων, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή γνώσης για την Κρήτη και την Αντίσταση.

Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων, που συνήλθε εκτάκτως με το άγγελμα του θανάτου του Μανώλη Παντινάκη, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του, ενώ αποφάσισε ομόφωνα να εκπροσωπηθεί το ΔΣ στην κηδεία και να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 15:00, από τον ΙΝ του Αγίου Παύλου, στο Σπήλι του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.