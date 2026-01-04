FIR Αθηνών: Προβλήματα και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου – «Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, κάνουμε υπομονή»

Καθηλωμένα παραμένουν τα αεροπλάνα και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου – «Τους κατανοώ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι οπότε… υπομονή», αναφέρουν επιβάτες

FIR Αθηνών: Προβλήματα και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου – «Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, κάνουμε υπομονή»
Άρχισε σταδιακά η αποκατάσταση του σοβαρού τεχνικού προβλήματος που έχει να κάνει με τη βλάβη των επικοινωνιών μεταξύ των πύργων ελέγχου της χώρας, που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή των δρομολογίων από και προς την Ελλάδα.

Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες πτήσεις, καθώς εξυπηρετούνται μέχρι και 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια. Πάντως, η επικοινωνία των πύργων ελέγχων γίνεται με εναλλακτικές συχνότητες.

Λόγω του τεχνικού προβλήματος, μετά τις 09:30 «πάγωσαν» όλες οι πτήσεις, με αποτέλεσμα να παραμένουν στη πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» καθηλωμένα τέσσερα αεροπλάνα που είχαν προορισμό την Αθήνα, τη Ρόδο και το Μόναχο.

Οι επιβάτες βρίσκονται από νωρίς στο αεροδρόμιο και περιμένουν τις οδηγίες των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να μάθουν αν θα ταξιδέψουν.

Άλλοι βρίσκονται μπροστά από τις οθόνες που ενημερώνουν ότι υπάρχει καθυστέρηση στις πτήσεις, άλλοι βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου, ενώ, κάποιοι περιμένουν υπομονετικά στην αίθουσα αναμονής.

«Βρισκόμαστε εδώ από τις 09:40. Προσωπικά τούς δείχνω κατανόηση, κάνουμε υπομονή. Φαντάζομαι ότι είναι μεγάλο ζήτημα», αναφέρουν ορισμένοι.

