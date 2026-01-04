Κρήτη: Πέντε θάνατοι μέσα σε μια ημέρα – Ένας νεκρός στα Χανιά

Δεν έχουν τέλος οι δυσάρεστες ειδήσεις για την Κρήτη καθώς μόλις σε 4 ημέρες έχουν χάσει τη ζωή τους σε διάφορες περιοχές του νησιού τουλάχιστον 11 άτομα. Τις προηγούμενες ημέρες έχασαν τη ζωή τους 6 άτομα, ενώ σήμερα μέσα σε 24 ώρες πέθαναν άλλοι 5.

Ένας άνδρας, από τα Χανιά, εντοπίστηκε νεκρός στο γκαράζ του σπιτιού του από οικεία του πρόσωπα, που είχαν ανησυχήσει για τον ίδιο. Ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα.

Στο Ρέθυμνο ένας 70χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από τους γιους του που τον αναζητούσαν.

Στην περιοχή του Ηρακλείου, ένας 23χρονος άνδρας με καταγωγή από τα νησιά Φίτζι, εντοπίστηκε νεκρός στο δωμάτιο που διέμενε, ενώ λίγες ώρες αργότερα, ένας ακόμα άνδρας 63 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από τη νύφη του.

Παράλληλα, στην περιοχή της Νεάπολης, ένας 60χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, από οικεία του πρόσωπα και φέρεται να αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

Διαβάστε επίσης