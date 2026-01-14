Κίνηση: «Ασφυκτιούν» Κηφισός, Μεσογείων και Κηφισίας - Καθυστερήσεις έως 20' στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετές οδικές αρτηρίες, με μεγάλες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στη λεωφόρο Κηφισού, τη λεωφόρο Μεσογείων, τη λεωφόρο Κηφισίας και την Αλίμου Κατεχάκη.

«Κόκκινες» είναι, επίσης, οι λεωφόροι βασιλίσσης Σοφίας, βασιλίσσης Αμαλίας, βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Συγγρού.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό:

Περιφ.Υμηττού 15΄- 20΄, στο ύψος Παπάγου έως την έξοδο για Καρέα.

προς Ελευσίνα 15΄-20΄ στην έξοδο για Πειραιά.

προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.