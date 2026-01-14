Κρήτη: Νέος γύρος ερευνών με θερμικές κάμερες και drones για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού

Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό, του οποίου τα ίχνη χάθηκαν στα Χανιά της Κρήτης πριν από 38 ημέρες.

Σήμερα έφτασαν στην Κρήτη οι εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, οι οποίοι με φακούς, θερμικές κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά θα ξεκινήσουν την έρευνα από το μηδέν.

Οι εθελοντές ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, πηγάδια και την ευρύτερη περιοχή του Φρε, όπου εντοπίστηκε το όχημα του γιατρού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατρίς», σήμερα το απόγευμα οι εθελοντές πραγματοποίησαν μία χαρτογράφηση της περιοχής και οι έρευνες θα ξεκινήσουν την Πέμπτη.

Παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες αρχών, διασωστών, εθελοντών και της οικογένειας μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του 33χρονου γιατρού.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όταν ο 33χρονος γιατρός, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά, ζητώντας του να κατέβει στην Κρήτη.

Ο πατέρας του πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ηράκλειο. Ωστόσο, τα ίχνη του γιου του είχαν χαθεί.

Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα.

Λίγα 24ωρα αργότερα, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων, με τις αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

Διαβάστε επίσης