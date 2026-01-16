Χαϊδάρι: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι με κλεμμένες μηχανές έπειτα από καταδίωξη

Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής, 16 Ιανουαρίου, στο Χαϊδάρι, έπειτα από καταδίωξη.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν σήμα σε δύο αναβάτες μηχανών που κινούνταν επί της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου, όμως οι οδηγοί δεν σταμάτησαν.

Ακολούθησε καταδίωξη και ο ένας εκ των οδηγών ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στην οδό Άρτης, όπου διαπιστώθηκε ότι η μηχανή στην οποία επέβαινε είχε κλαπεί νωρίτερα το πρωί.

Ο δεύτερος αναβάτης κατά την καταδίωξη συγκρούστηκε με διερχόμενο λεωφορείο στη συνδρομή της Λεωφόρου Αθηνών και της οδού Σπάρτης.

Μάλιστα, κατά τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ όπως διαπιστώθηκε και αυτή η μηχανή είχε κλαπεί, τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία.

