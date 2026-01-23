Μαρούσι: Επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 16χρονο στο Άλσος Συγγρού

Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 16χρονος στο Άλσος Συγγρού στο Μαρούσι, με τις αρχές να «βλέπουν» ληστεία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Μητέρα» συνοδεία της μητέρας του, φέροντας τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε όταν τρεις νεαροί, πιθανόν συνομήλικοί του, τον προσέγγισαν και χρησιμοποίησαν μαχαίρι τύπου «πεταλούδα». Ευτυχώς, ο τραυματισμός του δεν ήταν σοβαρός και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Οι δράστες δεν φαίνεται να κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αμαρουσίου, που αναζητά τους τρεις εμπλεκόμενους.

